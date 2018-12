La respuesta de un cartero a un niño que mandó una carta a su padre al cielo

"Señor cartero, ¿puede enviar esta carta a mi padre al cielo?" La petición era tan emotiva como simple. El pequeño de siete años solo quería contactar con su padre por su cumpleaños, y así lo hizo en una carta.

La respuesta del cartero no tardó en llegar: "Querido Jase. Tu padre ha recibido la carta. Ha sido un viaje difícil porque había que evitar estrellas y otros objetos en el espacio hasta el cielo, pero ha sido un éxito".

La madre, Teri Copland, no daba crédito a lo que había recibido, y rápidamente quiso compartir este momento a través de las redes sociales. En un mensaje muy emotivo en Facebook, quiso difundir esta historia como agradecimiento a Royal Mail, el servicio de mensajería de Reino Unido.

"Hace unos días mi hijo de siete años escribió esta carta a su padre, que está en el cielo, y hoy hemos recibido una bonita respuesta del cartero", explica Teri. "Está muy emocionado sabiendo que su padre ha recibido la carta".

Su mensaje se centró en agradecer el gesto a una persona que no tenía por qué haber atendido la petición del pequeño Jase. "No tenías que hacer este esfuerzo, podrías haber ignorado la carta, pero el hecho de que te esforzaras en que un niño que no conoces es precioso", dice. "Me has hecho recuperar la fe en la humanidad. Muchas gracias, de verdad que supone muchísimo para él".

Por último, pidió compartir la publicación para que el empleado de Royal Mail sepa lo agradecidos que están. "Feliz Navidad".

La publicación, que ha emocionado a Reino Unido y ya a medio mundo tras hacerse viral, ha sido compartida por miles de personas en Facebook, donde centenares de comentarios han celebrado la amabilidad de esta persona.