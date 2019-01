Rihanna demanda a su padre por usar su nombre para lucrarse

La famosa cantante de R&B y pop Rihanna ha denunciado a su padre por presuntamente aprovecharse de su nombre y algunas de sus marcas registradas para tratar de entablar negocios. Según los portales de noticias especializados en famosos TMZ y The Blast, la demanda se ha presentado ya en un tribunal federal del estado de California (EEUU) después de que su padre ignorase las solicitudes de cese y desistimiento de su actividad.

Rihanna acusa a Ronald Fenty, su padre, de hacerse pasar por intermediario de ella mediante una empresa creada por él mismo llamada Fenty Entertainment. El objetivo de Fenty no sería otro que el de lucrarse a costa de la fama de su hija. Según la versión de la artista, la empresa Fenty Enterteinment se encontraba negociando a sus espaldas un acuerdo por el que la cantante de Barbados haría una gira de 15 conciertos en Latinoamérica a razón de 15 millones de dólares.

La intérprete de la canción 'Umbrella' ha usado la palabra 'Fenty' en la comercialización de su marca de cosméticos 'Fenty Beauty' o en alguna de sus colecciones de moda como 'Fenty Puma'. Este hecho ha podido confundir a las personas con las que negociaba la compañía Fenty Enterteinment, que se lucraba sin que la estrella se enterase. Ronald Fenty también intentó registrar el termino 'Fenty' en la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos con el objetivo de crear una franquicia hotelera.

Rihanna ha querido desmarcarse de los turbios asuntos de su padre, definiéndolos como fraudulentos y aclarando que su progenitor no está autorizado para presentarse en público como su representante. Además, solicita ser compensada económicamente por los daños en su reputación que ha podido generar el suceso.

La cantante de 30 años viene arrastrando desde hace años una relación muy problemática con su padre, llegando a acusarle de abusar de su madre cuando Rihanna era una niña. Después de verles posar juntos en redes sociales el pasado verano, ahora la relación vuelve a pasar por un bache ya que el proceso judicial promete durar varios meses.

