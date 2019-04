'Riverdale' despide a Luke Perry

La muerte de Luke Perry el pasado 4 de marzo conmocionó a los fans de 'Riverdale', serie en la que interpretaba a Fred Andrews. Antes de fallecer, el actor tenía pendiente de estreno varios capítulos de la ficción (que en España emite la plataforma Movistar+) y el último de ellos se emitirá este miércoles, 24 de abril.

El de esta semana es el último episodio de 'Riverdale' que filmó Luke", tuiteó el creador de la ficción, Roberto Aguirre-Sacasa. "Como siempre, Fred está impartiendo sabias palabras a Archie. Un hermoso y verdadero momento entre un padre y su hijo. Ojalá estas escenas pudieran durar para siempre", agregó.

Perry, quien encarnaba al padre de K. J. Apa en la ficción, murió a los 52 años después de sufrir un derrame cerebral. Aguirre-Sacasa anunció previamente que el resto de la tercera temporada de 'Riverdale' se dedicaría a la memoria de Perry.

Aguirre-Sacasa y los productores ejecutivos Greg Berlanti, Sarah Schechter y Jon Goldwater honraron a la estrella fallecida como "un miembro querido de 'Riverdale', Warner Bros. y la familia de The CW", quien "era todo lo que uno desearía: increíblemente cariñoso, consumado profesional con un corazón gigante, y un verdadero amigo para todos".

Perry empezó su carrera en 1982, pero fue con 'Sensación de vivir' cuando alcanzó la fama, convirtiéndose en un icono adolescente para toda una generación. También participó en otros proyectos como 'Buffy, la cazavampiros', película dirigida por Joss Whedon en 1992 o, posteriormente, en series como 'Oz' o 'John from Cincinatti'.

Además de este último capítulo de 'Riverdale', Perry cerrará su carrera con un papel final en 'Once Upon a Time in Hollywood' ('Érase una vez en Hollywood'), la nueva película dirigida por Quentin Tarantino que se estrenará el próximo mes de julio.