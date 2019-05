Rocío Crusset: "Voy a seguir conociendo a quien me apetezca"

La modelo Rocío Crusset, hija de Mariló Montero y de Carlos Herrera, ha respondido a las críticas por parte de algunas chicas en las redes sociales que opinan sobre su vida amorosa. "Me arde por dentro leer cierto tipo de comentarios que vienen de mujeres. Os voy a contar un poquito de qué va la cosa. Tengo 24 años y se conoce a tres chicos con los que he salido durante un tiempo. Tres a los que me han asignado como 'novio'. El problema en este caso no es la prensa, que me trata con respeto (gracias), sino los comentarios. Se me tacha por mujeres de cosas que prefiero ni mencionar", ha escrito Rocío en sus Stories de Instagram.

"En mi experiencia personal en cuanto a los hombres, siempre he disfrutado más el vivir experiencias con esa persona, conocerla y vivir hasta que se acabe por lo que sea (como si son cinco meses o un año) antes que disfrutar de algo rápido de un par de noches", sigue la modelo, que recalca: "Ojo. 24 años, tres chicos y se me tacha por mujeres de cosas que prefiero ni mencionar".

EN LA FERIA DE ABRIL DE SEVILLA

Rocío Crusset, una de las maniquís habitual en el 'casting' femenino de la pasarela 080 de Barcelona, ha contado que está conociendo a alguien. En la pasada Feria de Abril de Sevilla la modelo fue fotografiada en compañía de un joven. "Sí, estoy conociendo a alguien de nuevo, estoy ilusionada, feliz. Y si resulta durar poco pues ahí se quedará otra experiencia bonita, y seguiré sola hasta que encuentre a quien a mí me dé la ganada" (y esto último lo escribe con mayúsculas).

La joven asegura que nadie tiene derecho a criticarle por sus relaciones sentimentales: "No, no hay un límete de número de chicos. Saldré con el número de chicos que a mí me apetezca, como si no salgo con ninguno, que tampoco pasa nada. Por Dios, que se me ha visto paseando con un chico un año después de mi última 'relación". Y añade: "Yo no sé qué haré, si me casaré, si me enamoraré o si seguiré conociendo y viviendo como he hecho hasta ahora. Como si estos tres chicos han sido mis novios. ¿Qué problema hay?".

Y finalmete se dirige a las mujeres que la critican: "Todas las que criticáis, ¿luego defendéis los derechos de la mujer? ¿Con qué valor, si a la primera de cambio hacéis este tipo de cosas?. Sois vosotras mismas las que os pisoteáis. Mientras tanto yo voy a seguir paseando y conociendo a quien me apetezca".Rocío Crusset, harta de las críticas por su nueva relación decide responder.

Las otras relaciones que se le conocen a Rocío con el cantante Jaime Soto, con el que estuvo tres años y vivió un bonito romance en su juventud. Ambos eran sevillanos y sus padres buenos amigos. Después empezó un noviazgo con el modelo cubano Juan Betancourt, que nunca llegaron a hacer oficial.