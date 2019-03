Sandra Barneda cambia la tele por Youtube

"No he podido dirigir ni hacer lo que me apetece en televisión, así que me hago 'youtuber'". Así de contundente se ha mostrado Sandra Barneda a la hora de explicar el motivo por el que ha decidido dar un nuevo rumbo profesional a su carrera lejos de la pequeña pantalla, una drástica decisión que ha narrado en un vídeo que ha servido para inaugurar su nuevo canal de Youtube.

La periodista, que en los últimos años ha presentado programas como los debates de 'Supervivientes' y 'GH VIP', afirma que en el canal hablará de temas que realmente le interesan. "Nunca me ha gustado que me dijeran lo que tengo que hacer. No me gustan las imposiciones. Me he sentido más liberada desde que he aceptado públicamente que para ser libre tienes que dejar de lado el miedo y atreverte a hacer lo que te dé la gana", asegura en su primer vídeo publicado hasta el momento.

FEMINISTA Y LESBIANA

"Soy mujer, feminista, lesbiana, de izquierdas, curiosa, amante de lo que quiero y, sobre todo, de la vida", prosigue la presentadora, antes de explicar en qué consistirá su nuevo proyecto, en el que abordará temas como "el mundo de la mujer", que tratará en charlas, debates y "un club en directo de mujeres".

Barneda, que ha avanzado que publicará un nuevo vídeo cada jueves a las ocho de la tarde, también ha narrado qué significa para ella este cambio de rumbo: "Es como volver a la radio, como volver a mis orígenes, cuando el miedo no existía", concluye.