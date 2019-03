Santi Millán habla de mujeres rodeado de mujeres

El machismo no es cosa de risa, pero el feminismo encuentra en la comedia una poderosa aliada. Con esta realidad en mente, el canal de pago Comedy Central emite este domingo, 31 de marzo (22.05 horas), '¡Stop princesas! Live', un programa de 'stand up' (monólogos) que analiza y cuestiona a través de divertidas reflexiones los estereotipos que se asocian a las mujeres en literatura, cine y televisión. El especial, presentado por la economista Marta Flich, cuenta con la participación de Susi Caramelo, Marta González De Vega, Eva Soriano, Patricia Sornosa, Macarena Gómez y, también, Santi Millán.

"La comedia siempre se ha utilizado para hablar de temas delicados", explica Millán, el único hombre que interviene en el programa. Respecto a este detalle, argumenta que también "es delicado que a día de hoy a la gente le parezca curioso un programa de humor en el que solo hay mujeres. Lo que se pretende demostrar es que no lo cuestionan cuando ocurre al revés".

Y es que, además de hacer reír, el otro objetivo troncal de '¡Stop princesas! Live' es invitar a los espectadores a reflexionar y a concienciarse de lo que hay detrás de estos clichés, que repetidamente se atribuyen a las mujeres en obras de ficción.

"Una parte de la idea es ayudar a debatir, a que la gente hable -explica Millán-. Primero se divertirán con cuestiones que viven de primera mano y luego podrán reflexionar sobre ellas. Al final, dentro de la risa el mensaje va calando".

Además de analizar clásicos clichés de la ficción, como lo son el de la princesa que espera con pasividad a ser rescatada y el de la 'femme fatale', en el espacio también se abordarán asuntos como la abolición de la prostitución y los nuevos conceptos introducidos por el feminismo. Millán considera que "son temas interesantes y cuestionan paradigmas muy instalados". El comediante, que dice ser el que aporta la cuota masculina en el vídeo promocional del especial, explica: "En mi monólogo hablo de cosas que se tienen tan interiorizadas que pueden llegar a formar parte del comportamiento lógico".

Millán apunta las posibles diferencias en la manera de ver las cosas entre las monologuistas de '¡Stop princesas! Live'. "Sobre temas como estos siempre hay matices, y cada uno tiene su manera de explicarlos -reconoce-. Ahora, en el fondo, todos remamos en la misma dirección y coincidimos en los puntos generales".

COMPAÑERAS Y GRABACIÓN

Para las mujeres del equipo, todas ellas destacadas figuras de la comedia en España, Millán no tiene nada más que elogios: "Son todas estupendas. He vivido una experiencia muy agradable grabando con mis compañeras. Con algunas de ellas ya había trabajado antes, mientras que con otras he tenido la oportunidad ahora".

El comediante valora muy positivamente la grabación en directo del especial, el pasado martes, 26, en la Sala Joy Eslava de Madrid. "Del programa destacaría el hilo argumental que une a todos los monólogos y que lo diferencia de otros 'stand up'", concluye Millán.