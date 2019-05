Sara Carbonero, operada de cáncer de ovario

La periodista Sara Carbonero se recupera de una operación urgente tras serle detectado un cáncer de ovario en una revisión rutinaria. Ella misma lo ha explicado este martes en su perfil de Instagram, la red donde se comunica con sus seguidores, y avanza que ahora deberá avanzar el tratamiento.

El pasado 2 de mayo, a su pareja, el futbolista Iker Casillas sufrió un infarto de miocardio durante un entrenamiento, que le obligó a ser intervenido de urgencia y que seguramente le obligará a dejar el fútbol.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", explica Carbonero.

"Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico", señala.

La periodista no especifica si está siendo tratada en Oporto, donde vive con Casillas y sus hijos, o en Madrid, donde trabaja.

"Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia", concluye.