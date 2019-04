La serie de Leticia Dolera triunfa en el festival de Cannes

Todavía no se ha estrenado en España (la emitirá próximamente Movistar+) y 'Déjate llevar', la serie escrita, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera, ya tiene su primer premio. Y nada menos que en el festival Cannesseries, donde fue elegida la mejor serie.

Además, la ficción obtuvo el premio especial a la mejor interpretación para las tres protagonistas: Dolera, Celia Freijeiro y Aixa Villagrán.

La barcelonesa, rodeada de sus compañeras de reparto y claramente emocionada, agradeció en catalán el premio a todo el equipo de la serie, que se vio envuelta en la polémica cuando salió a la luz que Dolera había rechazado a Aina Clotet para uno de los papeles protagonistas (concretamente el que al final ha hecho Freijeiro) cuando esta le contó que estaba embarazada.

RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES

Dolera, uno de los rostros más identificados en España con el feminismo, dedicó el reconocimiento a todas las mujeres que han colaborado en la adquisición de los derechos de la mujer.

"La cultura y las historias son puentes de empatía, escritas para luchar contra la intolerancia, el racismo y el machismo", dijo sobre el escenario la actriz, quien consiguió levantar una sonada ovación.

La serie, producida por Movistar+, se centra en tres mujeres en la treintena que se enfrentan a una crisis de identidad y cuestionan la maternidad y la sexualidad.

CAMBIO DE RUMBO

La protagonista es María, interpretada por Dolera, una mujer estricta y de ideas rígidas que decide cambiar el rumbo de su vida cuando su novio la deja.

"Estoy muy contenta y emocionada, no me lo esperaba. Para mí hacer la serie era ya un premio, venir aquí era otro premio y esto", dijo a la prensa tras recoger el trofeo, "esto no lo entiendo bien", ironizó.

"Déjate llevar", explicó, es una ficción que pone a "las mujeres en el centro de la historia, sus preocupaciones, su sexualidad, con un punto de vista femenino porque no estamos ahí solo para ser deseadas, también para desear".

La directora habló a los medios internacionales en francés a los que declaró que, con la serie, las mujeres pueden sentirse "identificadas" con los personajes y los hombres pueden "divertirse entrando en nuestra intimidad" y viéndose "en los roles masculinos que, aunque son menos importante, son muy interesantes".

Diez series internacionales compitieron en esta segunda edición del festival Canneseries, que se celebra en paralelo al mercado audiovisual MIPTV con el objetivo de atraer también a los profesionales de la industria.