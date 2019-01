Steve Carrell se reirá de Trump en Netflix

El pasado junio, Donald Trump, presidente de EEUU, anunció la creación de una fuerza militar destinada a operar en el espacio exterior, con el fin de llevar la delantera a países como China o Rusia y así defender a los satélites de su país de posibles ataques. Esta ambiciosa decisión ha servido de inspiración a Steve Carell y a Greg Daniels (creador de 'The Office') para unir nuevamente sus caminos y coproducir 'Space Force', nueva serie basada en las labores y personas de este futuro ejército espacial que planea Trump y que se emitirá en la plataforma de televisión Netflix.

Space Force all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de agosto de 2018

Además de creador de la serie, Netflix ha anunciado que Carell será también el protagonista de 'Space Force', producción de marcado tono cómico. La acción se desarrollará principalmente en el lugar de trabajo de los encargados de instaurar esa sexta división de las Fuerzas Armadas de EEUU, que estará al mismo nivel que los ejércitos de aire y tierra, armada, infantería de marina y guardia costera, según anunció el presidente Trump.

Como el proyecto aún está en la fase de redacción de los guiones, no se ha fijado un número de episodios de los que constará, pero sí se ha revelado el sueldo por episodio que percibirá Carell. Según las fuentes de la revista especializada 'The Hollywood Reporter', el actor batirá un récord salarial superando el millón de dólares por capítulo (874.100 euros). Así, superará a los protagonisas de la comedia 'The Big Bang Theory' como el el que más cobra por episodio en la pequeña pantalla.

OTROS PROYECTOS ENTRE MANOS

Carell volverá así a la televisión después de el éxito que han tenido las siete temporadas de la serie 'The Office', emitida por la cadena NBC. En la actualidad cuenta con tres películas en las carteleras de cine ('Vice', 'Bienvenidos a Marwen', 'Siempre serás mi hijo') y participará como invitado especial -junto a Jennifer Aniston, Billy Crudup, Gugu Mbatha-Raw y Reese Witherspoon- en el nuevo formato cómico de Apple, que se estrenará en octubre.

Por su parte Greg Daniels, que en la actualidad está trabajando en 'Upload', la próxima comedia de Amazon, ejercerá como productor ejecutivo y 'showrunner' en el proyecto de 'Space Force'.