Susanna Griso denuncia que una marca utiliza y falsea su imagen para vender productos adelgazantes

Susanna Griso ha utilizado su programa para denunciar que una marca de cosméticos y productos adelgazantes está utilizando su imagen sin su permiso. La publicidad en cuestión muestra un falso 'antes y después' de la presentadora que ha sido desmentido por ella misma en 'Espejo público': "En un caso me han ensanchado y en otro me han aplicado una cintura de abeja que no tengo".

"Jamás he tomado ese producto milagro, es un batido de chocolate. La entrevista que adjuntan es falsa, dicen que me he inspirado en la Kardashian", aseguraba la presentadora en la entrega de este jueves, 13 de septiembre. "No le he dado mayor importancia, pero hasta una compañera que es médico se lo creyó y dije... Hasta aquí hemos llegado", ha añadido Griso.

"Es evidente que es un fraude", ha remarcado la periodista, que también ha reconocido que no es la primera vez que utilizan su imagen sin su consentimiento. "Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo. Es la tercera vez que me pasa", señalaba Griso en su cuenta de Instagram a última hora de la tarde de ayer.

En otra publicación, el rostro de Antena 3 publicó el nombre del falso producto milagroso para alertar a sus seguidores de la estafa. "Adjunto el nombre del producto para que sepáis que todo es mentira, también la entrevista. Ni mi nombre escriben correctamente. Y facebook se lava las manos", subrayó.