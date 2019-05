El tatuaje de Sophie Turner adelantó el final de 'Juego de tronos'

Sophie Turner, la Sansa Stark de 'Juego de tronos', ya había confesado en alguna entrevista que no había podido resistirse a adelantarle el desenlace de la serie a algunos de sus familiares, lo que le costó incluso alguna discusión con su pareja, Joe Jonas. Lo que no hemos sabido hasta ahora es que también llevaba tatuado un 'spoiler' del final de la aclamada ficción de la HBO.

En la primavera del 2018, cuando todavía quedaba un año para que se estrenara la octava y última temporada de 'Juego de tronos', sus seguidores conocieron que la actriz se había hecho un tatuaje con un lobo huargo, el emblema de los Stark, y la frase "the pack survives" (la manada sobrevive), lo que podría hacer referencia a Jon, Arya, Bran y Sansa, hermanos en la serie.

Y, visto cómo ha ido el final de la serie, el tatuaje adelantaba lo que le iba a pasar a estos personajes, unos de los pocos que sobreviven en los seis últimos episodios.

Mientras que Jon Nieve es desterrado a la Guardia de la Noche, Bran se convierte en el nuevo monarca de los ahora Seis Reinos, Sansa es coronada como la reina del Norte y Arya emprende nuevas aventuras para descubrir qué hay más allá de Poniente.

RETICENCIAS DE LOS PRODUCTORES

Cuando en el 2018 le preguntaban a Turner sobre el tatuaje, ella justificaba que era "una cita de la temporada pasada" y que se lo había hecho a pesar de las reticencias de los productores: "Me dijeron que no me lo hiciera porque parecería que estaba contándolo todo". Parece que sabían de lo que hablaban.