La tele une a Scorsese y DiCaprio

Aunque han colaborado muchas veces en el cine, por primera vez en sus ya extensas carreras Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio trabajarán juntos en televisión con la futura serie 'The devil in the white city'. Aunque el proyecto fue concebido originalmente como una película por el prestigioso director y el popular actor, finalmente será adaptado como producto televisivo para la plataforma Hulu, según ha anunciado la propia empresa audiovisual estadounidense este lunes, 11 de febrero.

Basada en hechos reales, 'The devil in the white city' relata los crímenes acontecidos en torno a la Feria Internacional de Chicago de 1893, y se centra en las figuras del arquitecto responsable de la construcción del recinto ferial, Daniel H. Burnham, y del constructor del hotel que se levantó en las instalaciones, H.H. Holmes. En aquel establecimiento, Holmes diseñó un crematorio, una cámara de gas y un área para diseccionar los cuerpos de sus víctimas.

DiCaprio compró los derechos cinematográficos de la novela homónima de Erik Larson en el 2010 y estaba previsto que encarnase a Holmes, mientras que Scorsese se encargaba de la dirección. En su paso a la pequeña pantalla, Scorsese y DiCaprio también serán productores ejecutivos del proyecto, según ha confirmado Craig Erwich, vicepresidente de contenido original de Hulu.

Hasta la fecha, DiCaprio y Scorsese han colaborado en películas tan conocidas como 'Gangs of New York' (2002), 'El aviador' (2004), 'Infiltrados' (2006), 'Shutter Island' (2010) y 'El lobo de Wall Street' (2013). Y en el futuro tienen previsto volver a trabajar juntos en una película biográfica ('biopic') sobre el expresidente de EEUU Theodore Roosevelt y en 'Killers of the Flower Moon',un 'thriller' cuyo rodaje comenzará el próximo verano.

La trama de 'Killers of the Flower Moon' se desarrolla en Oklahoma durante la década de 1920, y gira en torno a los miembros de la tribu Nación Osage, justo tras el descubrimiento de pozos petrolíferos en sus tierras. Sus integrantes fueron asesinados uno a uno, y el recién creado FBI asumió la investigación de un caso en el que la agencia se enfrentó a una inesperada conspiración.