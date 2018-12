Telecinco confirma la jugada: intentará frentar a 'OT 2018' con 'The good doctor'

Después de que Telecinco anunciara el estreno de 'Vivir sin permiso' para el próximo lunes, todo apuntaba a que el nuevo destino de 'The good doctor' sería el miércoles. Finalmente, la cadena ha confirmado este movimiento y emitirá nuevos episodios de la serie revelación del verano contra 'OT 2018', que estrenó su nueva edición el pasado miércoles con gran éxito de audiencia.

De esta forma, Telecinco protege 'Vivir sin permiso' del talent show de TVE, ya que se trata de su mayor apuesta por la ficción de la temporada. No obstante, no se queda de brazos cruzados ante el buen desempeño de OT en la cadena pública y se lanza a competir con 'The good doctor', que a lo largo del verano se ha mantenido en datos superiores al 20% de cuota de pantalla y los 3 millones de espectadores.

Por el momento, Antena 3 no ha desvelado cuál será su arma contra 'The good doctor' y 'OT 2018', pero sí ha confirmado que el próximo lunes estrenará la película 'Palmeras en la nieve' para medir fuerzas con 'Vivir sin permiso'. En un principio iba a emitir la cinta protagonizada por Mario Casas y Berta Vázquez el pasado mes de febrero contra el estreno de 'La verdad', pero tras entrar en el juego de la contraprogramación, finalmente ambas cadenas se echaron para atrás tras entrar.