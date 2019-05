'The Big Bang theory': el adiós de la serie que puso de moda a los frikis

El 24 de septiembre del 2007, la cadena estadounidense CBS estrenaba 'The Big Bang theory', una 'sitcom' sobre un grupo de científicos brillantes a nivel laboral, pero completamente desastrosos en su vida social. Aunque la serie llegaba avalada por la experiencia de Chuck Lorre, creador de éxitos como 'Dos hombres y medio', nadie se podía imaginar entonces que, 12 años después, iba a despedirse como uno de los mayores referentes de la comedia y con el hito de haber puesto de moda la cultura friki y 'geek'. O que su doble episodio final, que se estrena en EEUU este jueves 16 de mayo (y que estará disponible en España un día después a través del canal de pago TNT), iba a ser todo un evento televisivo, que ha quedado ligeramente deslucido por coincidir la semana de su desenlace con la de otro fenómeno audiovisual, la todopoderosa 'Juego de tronos'.

Mucho ha tenido que ver en ese éxito el particular carisma de su protagonista, Sheldon Cooper, el quisquilloso físico con nulas aptitudes sociales que hace firmar a sus compañeros de piso un contrato de convivencia de lo más surrealista, que determina, por ejemplo, que su amigo Leonard "deberá notificar con 12 horas de antelación un coito inminente". De hecho, la decisión de Jim Parsons, el actor que lo interpreta, de abandonar la serie para afrontar nuevos retos profesionales está detrás del cierre de 'The Big Bang theory', ya que los productores llegaron a la conclusión de que no tenía sentido continuar sin su gran estrella.

Ni siquiera el dinero logró retener a Parsons, que ha liderado el 'ranking' de los actores mejor pagados de la televisión junto a otros de sus compañeros de reparto. Tanto él como Johnny Galecki, que encarna al paciente Leonard; Kaley Cuoco, que da vida a la más superficial Penny; Simon Helberg, que interpreta a Howard, el ingeniero judío que ha viajado al espacio; y Kunal Nayyar, el astrofísico indio Raj que comenzó la serie sin abrir la boca ante una mujer, llegaron a ganar un millón de dólares por episodio, hasta que en el 2017 acordaron rebajarse el sueldo para que subieran los salarios de Mayim Bialik, que encarna a Amy, la científica que en el final de la 11ª temporada se convirtió en la esposa de Sheldon, y Melissa Rauch, la mandona mujer de Wolowitz.

JUBILADOS DE ORO

Pero es que, a pesar del final de la 'sitcom', se calcula que Parsons, Galecki y Cuoco, que son poseedores de un 1% de acciones de la ficción, se seguirán embolsando alrededor de 10 millones de dólares anuales gracias a las reposiciones, convirtiéndose en los jubilados de oro la televisión, como ya pasó con los actores de 'Friends'. Y las reposiciones pueden ir para largo, tomando como referencia los datos de audiencia: en el 2018, 'The Big Bang theory' fue la segunda serie más vista en EEUU, solo superada por el efímero retorno de 'Roseanne', que fue cancelada y reconvertida en 'Los Conner' por los comentarios racistas de su protagonista.

Las cifras conseguidas por la serie cobran todavía más valor teniendo en cuenta que se ha enfrentado al desembarco de las plataformas de televisión a la carta, además de ser el mayor referente de un formato, el de la 'sitcom' grabada con público en un plató y con risas enlatadas, cada vez menos frecuente.

