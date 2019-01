'The walking dead', la serie más vista del 2018

Los muertos vivientes gozan de muy buena salud; al menos, los de 'The walking dead', ya que la mundialmente conocida serie de televisión estadounidense fue la serie más vista en todo el planeta en el 2918, según un informe elaborado por la empresa Parrot Analytics, empresa especializada en audiometría que gestiona datos de audiencia de más de cien países.

Según este estudio, tras 'The walking dead' se situaron como las más vistas el año pasado producciones televisivas tan conocidas como 'The Big Bang Theory', 'Juego de tronos', 'Anatomía de Grey' y 'Vikings'.

Que 'The walking dead' sea la serie más vista del 2018 no deja de ser coherente con otro estudio publicado a principios de este mes de enero, y que concedía a esta veterana producción de la AMC el dudoso honor de ser la más pirateada del año pasado. Como no podía ser de otra manera, 'The Big Bang Theory' y 'Vikings' también aparecen en el 'top five' de las más 'hackeadas'.

En el apartado de producciones que solo se transmiten a través de medios digitales (por 'streaming'), la serie más visualizada en el 2018 fue 'Stranger Things'. Junto a esta popular producción de Netflix se sitúan otras cuatro que también son de la conocida plataforma de televisión por 'streaming': 'Por 13 razones', 'Black Mirror', 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' y 'Narcos'.

El estudio de Parrot Analytics se realiza a partir de los más de mil millones de datos que 'rastrea' cada día sobre el consumo de televisión en diferentes sistemas de emisión en más de un centenar de países, incluidos los datos que suministran las redes sociales ('hashtags', 'likes', intercambios...).

"Parrot Analytics posee el conjunto de datos de consumo de contenido más grande del mundo, lo que permite a la compañía descubrir las series más vistas en todo el mundo", ha asegurado Wared Seger, CEO de Parrot Analytics.