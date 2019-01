La turbadora 'El milagro' llega a Sky

Una pequeña estatua de una virgen empieza a llorar lágrimas de sangre. A partir de esta idea, cualquier telespectador mínimamente avezado pensaría que le están presentando la trama de una serie de ciencia ficción o incluso de terror. Pero ahí viene la primera sorpresa de 'El milagro'. Esta producción italiana, que la plataforma de pago Sky estrena en España el martes, 22 de enero, es una historia más compleja y real que fantástica: muestra cómo reaccionan diferentes personas normales ante un hecho anormal. Sin aspavientos, sin efectos especiales más allá de las turbadoras lágrimas rojas que fluyen sin parar de una figura de plástico, que no es el centro, sino el desencadenante.

Cómo reaccionarían ante este milagro un primer ministro que se está jugando su reelección, un cura ludópata que ya no cree en nada, una científica con su madre en estado vegetativo persistente...? Estos son algunos de los personajes 'normales' de 'El milagro', seres humanos que se enfrentan a un hecho inexplicable que les hace replantear sus creencias y sus propias vidas. Y estos son el núcleo de una trama que ha subyugado e Italia y que ahora llega a España, tras triunfar en el Festival Sériemania, de Lille (Francia).

Y tras un arranque tan sorprendente, la historias paralelas de los personajes que se relacionan con el milagro se desarrollan de forma tan poco convencional, que el conjunto da como resultado una historia perturbadora y, por lo tanto, no apta para quien solo busca entretenimiento.

El secreto de la buena aceptación que esta teniendo 'El milagro' es, sin duda, la original historia, creada por Niccoló Ammaniti, un prestigioso escritor italiano de éxito internacional ( 'No tengo miedo', 'Come Dio comanda', 'Anna'...), algunas de cuyas obras ya se han llevado al cine ('Tu y yo', con Bernardo Bertolucci). Ammaniti ha explicado que planteó la idea de 'El milagro' como otro novela, pero al ver la fuerza que tenía la historia optó por plasmarla en imágenes. Y, por lo visto, acertó.

Otro acierto también ha sido el reparto, formado por actores italianos con solvencia y experiencia, que han sabido reflejar el peculiar tono de serie con sus personajes. De todos destacan Guido Caprino ('Los Medici', '1992', '1993' ...), como el primer ministro Pietromarchi, y Tommaso Ragno ('Locas de alegría', 'Pandemia'), como el desnortado padre Marcello.

"Es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi carrera", afirma rotunda Elena Lietti ('Locas de alegría'), actriz italiana que encarna en 'El milagro' a Sole, la infeliz mujer de un primer ministro que está a punto de sacar a Italia de la UE. Lietti, quien reconoce sin problema que pasó muchas pruebas junto con otras "grandes actrices" para ser elegida para el papel ("Fue un auténtico milagro que me eligieran", ríe), considera que esta serie es muy "contemporánea". Y no porque la trama se desarrolle hoy en día, sino por hablar y presentar al actual ser humano. "Tal como somos".

Lietti reconoce que trabajar con Ammaniti ha sido una experiencia "bastante peculiar. Podría decir que ha sido una experiencia agradable, pero tampoco ha sido como Alicia en el país de las maravillas -reconoce la actriz-. Ha habido momentos de tensión, y días muy duros, pero nunca ha sido una experiencia negativa. Había una especie de química, algo irracional, pero que hacía que yo interpretase lo que él quería expresar prácticamente sin hablar entre nosotros".

"El milagro" consta de ocho episodios, que se desarrollan en los ocho días en la que transcurre la historia que se narra, una trama que se cierra, pero que deja los suficientes hilos sueltos como para que se pueda plantear una segunda temporada. Veremos.