Varios diseñadores 'huyen' de la talla 40 de Bebe Rexha

Aunque de cara a la galería, diseñadores, modistos y grandes empresas del mundo de la moda anuncian su rechazo a las modelos anoréxicas que pueblan las pasarelas, y su defienden a ultranza a las denominadas mujeres 'Curvy' (de la talla 42 para arriba), lo cierto es que muchas veces todo es pura hipocresía, tal como ha denunciado la cantante Bebe Rexha.

La artista estadounidense, que viste una talla 40, ha acusado a varios diseñadores de haber rechazado la propuesta de vestirla para la gala de entrega de los premios Grammy, por ser "demasiado grande".

"Mi equipo ha contactado con muchos diseñadores y la mayoría de ellos no quieren vestirme porque estoy muy gorda", ha dicho la artista neoyorquina en su cuenta de Twitter.

Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY pic.twitter.com/0nqdjXf0Dw