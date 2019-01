El vídeo de Jennifer Lawrence que alerta del peligro de las 'DeepFakes'

Puede parecer humor, pero detrás del vídeo solo hay inquietud hacia lo que se puede hacer con la información.

El viral que tiene a Twitter aterrorizado mezcla voz y cuerpos de los actores Jennifer Lawrence y Steve Buscemi para ver la capacidad de la inteligencia artificial aplicada a información y vídeos a través de lo que se denominan 'DeepFakes'.

I've gone down a black hole of the latest DeepFakes and this mashup of Steve Buscemi and Jennifer Lawrence is a sight to behold pic.twitter.com/sWnU8SmAcz