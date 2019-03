VÍDEO | Keanu Reeves ayuda a los pasajeros tras un aterrizaje de emergencia

Cuando Keanu Reeves no está actuando es un tipo ordinario como todos que incluso puede detenerse y auxiliarte si es que lo necesitas. También es un tipo sin poses de divo. Por ejemplo, lo podemos ver sentado el metro en Nueva York leyendo el diario, caminando por las calles sin seguridad privada o aceptando tomarse selfies con sus fans. Y por eso es que lo adoran.

Y hace algunos días volvió a ser noticia, precisamente por ser como es. Resulta que el protagonista de la trilogía de Matrix o John Wick hizo de líder luego que el avión comercial en el viajaba tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Bakersfield, en California.

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK