El zapatero de Palomo Spain

Javier Morato (Valverde del Camino, Huelva, 1977) no desfiló en la reciente pasarela 080, en Barcelona pero tuvo una tienda efímera con sus zapatos que, aparte de bien hechos, molan mucho. Él se presenta como el banquero que un día, un poco harto, decidió volver a la horma familiar para hacer algo distinto, como por ejemplo los 'mules' que calza Palomo Spain.

Ver esta publicación en Instagram Trabajo de artesanos. Hand made #javiermoratoshoes #shoes #shoeslovers #shoesaddict #handmade #calzado #craftsman #valverde #launchingsoon #brand #newlife #picoftheday #instagood #instapic #followme #likeme Una publicación compartida de JAVIER MORATO (@javiermoratoshoes) el 10 Feb, 2018 a las 5:18 PST

"En Valverde del Camino la tradición del calzado se remonta a cuando los ingleses explotaron las minas de Ríotinto. La tradición es también la romería del Rocío y por eso el boto de Valverde nació de la necesidad de hacer el camino. Mi abuelo, en los años 30 y 40, tomaba las medidas del cliente y, al año siguiente, entregaba el par de botos. Mi madre es aparadora desde los 15 años, cose zapatos. Montó el taller en el pueblo con mi padre, que murió hace un año, recuerda.

Ver esta publicación en Instagram The womens hands stitch our destinies.... #internationalwomensday #womenday #equalrights #womenpower #shoemakerindustry #onequalterms #lovehandmade #shoeslover #shoesaddict #shoesmaker #shoes #followme #likeme Una publicación compartida de JAVIER MORATO (@javiermoratoshoes) el 8 Mar, 2018 a las 2:31 PST

Con 16 años, Javier se fue del pueblo a Sevilla, a estudiar Económicas. Luego a Inglaterra. Siguieron sus 18 años en la banca, por España. Luxemburgo, Suiza, Andorra, del Banc de Sabadell a Andbank, gastando zapatos de ejecutivo y corbatas serias. "Y yo le decía a mi padre que no tenía ningún sentido ir trajeado y tener que gastarme dinero en zapatos malos porque en mi casa solo se hacían botos. Así nació todo esto".

Ver esta publicación en Instagram Avanza. Aventúrate. Transgrede. Comunícate en nuevos lenguajes. / Get moving. Venture. Transgress. Communicate in new languages. #javiermoratoshoes #shoesaddiction #javiermoratoshoes #jmvc #shoes #mensfashion #handcrafted #craftyourownway Una publicación compartida de JAVIER MORATO (@javiermoratoshoes) el 4 Feb, 2019 a las 2:35 PST

EL DE LOS ZAPATOS RAROS

Todo esto es los zapatos Javier Morato. "Hicimos hormas y patrones nuevos, buscamos pieles de vacuno de la mejor calidad, controlando todos los procesos... lo que nosotros hacemos ahora en Valverde no lo hace nadie. Somos los de los zapatos raros".

Y cómo llegó el cordobés Palomo Spain hasta usted? "Él tenía un zapatero francés con el que no se entendía bien. Y a través de un amigo en común que había trabajado para Manolo Blahnik conoció nuestro trabajo y empezamos a colaborar. Como visibilidad de marca está muy bien, como salida comercial no tanto. No hay tantos caballeros con un 44 que se pongan un zapato con ocho centímetros de tacón y acabados en punta, por lo menos en España. Palomo está ahora muy en voga, pero colaboramos también con muchos más. De hecho, nuestro fuerte es fabricar para otros. Como Javier Moraro estamos haciendo solo hombre".

El espejo en el que mirarse, el referete es Italia. "Es otro mundo. Los tíos allí son más arriesgados a la hora de vestir, siempre lo han sido. Comerán pasta un mes seguido para invertir en una buena prenda o en un buen complemento y eso no lo digo yo, te lo dicen ellos mismos. Ven un zapato de los nuestros, que vale una media de 250 euros, y compran cuatro. Tienen una corbata, pero es de Valentino. Claro que para para nosotros es muy difícil entrar en ese mercado. Primero van ellos. Ferragamo, Santoni, Tods... son muy buenos en calidad y en diseño. Los ingleses fabrican también con mucha calidad, pero en diseño son más casposos, si se me permite"

Y nosotros? "Pues nosotros vamos detrás, somos los acomplejados. Tenemos un buen producto pero no tenemos cojones dar un golpe en la mesa y decir señores, aquí estamos".

Llegados a este punto hauy que aclarar que las pieles de avestruz, cocodrilo o de pitón de un zapato Javier Morato no son tales. Es todo vacuno al que se le da esa textura, ese acabado. "La línea vertebral de la colección es clásica. Tú quieres un zapato marrón, burdeos o negro con cordones? lo tenemos. Tienes el Oxford, el dos hebillas... pero buscamos arriesgar, y hacer acabados únicos, a petición del cliente, con un servicio totalmente personalizado".

Ver esta publicación en Instagram What is your mood today? Aldo says JMVC - Valverde del Camino. Loafer patina azul @aldocomas @salvalopez @petitcomitestudi @sebastianarxebayer @cristinamochmakeup @hotelalmabcn . #shoes #loafers #jmvc #mensfashion #menstyle #valverdedelcamino #shoesaddict #shoeslovers Una publicación compartida de JAVIER MORATO (@javiermoratoshoes) el 31 Ene, 2019 a las 2:59 PST

Su marca, con un logo en forma de mora, va detras del 'gentleman', del dandy, también del profesional liberal. También busca con descaro el reclamo de caras conocidas y estilosas como el actor Aldo Comas, el marido de Macarena García, que ha colaborado en una colección cápsula y luce zapatos Javier Morato.

Ver esta publicación en Instagram Te atreves? JMVC - Valverde del Camino Modelo sir Alex Estil.les . #shoes #handmade #handcrafted #valverdedelcamino #slippers #shoesaddict #shoeslovers #specialedition #jmvc #leather #shoestyle #menstyle #fashion #menfashion Una publicación compartida de JAVIER MORATO (@javiermoratoshoes) el 21 Ene, 2019 a las 9:20 PST

"Por qué no un pitillo con un zapato rojo o azul? En coco o en avestruz? se pregunta. "También tenemos excentricidades como un zapato con un aplique de piel de conejo o con cristales de Swaroski. Son la pasarela del zapato".

Ver esta publicación en Instagram Nos atrevemos a mezclar lo tradicional con las nuevas tendencias. Muy pronto en la tienda on-line. Seguimos galopando! @manu.barba #nubukdesign #shoesaddict #shoelover #classic #casual #urban #trend #madeinspain #sevilla #barcelona #madrid #handmade #l4l #f4f #followme #followforfollow #follow4follow #like4like #like4follow Una publicación compartida de JAVIER MORATO (@javiermoratoshoes) el 21 Mar, 2017 a las 2:09 PDT

Pero el salto de los botos del camino del Rocío a las alfombras rojas ha sido algo "súpernatural". El siguiente paso ehora es serio. La formación de artesanos y artesanas en Valverde para que no busquen fuera lo que pueden encontrar en casa: un trabajo. También ha invertido en las instalaciones hasta conseguir un taller moderno y abrir puntos de venta y tienda propia. De momento un pequeño espacio en Madrid, en Almirante, 6.