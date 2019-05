Historias de la historia en app

«De fortín romano a capital del reino. En este viaje por la milenaria ciudad de León nos adentraremos en sus mitos y su historia para descubrir cómo un pequeño asentamiento llegó a dominar toda la parte noroeste de la península. En esta tierra de reyes descubriremos a sus personajes más ilustres, saborearemos sus leyendas, su gastronomía, y nos maravillaremos con una ciudad llena de palacios y de cultura que abre orgullosa y acogedora siempre las puertas al viajero». Es sólo la presentación de lo que My Phone Tour propone en su visita a León, que como en el resto de las ciudades que tiene en su catálogo incluye un cuidado apartado dedicado al mundo gastronómico.

La aplicación, gratuita, que incluye recorridos geoposicionados y audios que permiten ir conociendo los destinos al ritmo que el viajero decida, surgió en realidad de la búsqueda de lo que a su promotor le gustaría encontrar en sus experiencias como turista. Ni largos textos que leer llenos de fechas y nombres difíciles de asimilar y recordar, ni recomendaciones interesadas que impidan que puedan aprovecharse «esos viajes de un par de días a ciudades en las que, además de conocer, apetece también probar sus platos más característicos. Sin sorpresas en los precios o en las calidades».

Fermín Iriarte Eguillor tiene 23 años y es de Pamplona, donde trabaja en la hostelería, manteniendo la tradición familiar. Estudió el grado en Dirección de Empresas y más tarde un máster en la misma materia, y durante el tiempo que realizó sus estudios en Irlanda aprovechó para viajar. «Como lo hacen los estudiantes, con muchas ganas y pocos recursos económicos. Íbamos un par de días a cada lugar, y queríamos hacer recorridos que nos permitieran conocer la historia, probar la comida típica,...» Al principio utilizaran sobre todo los ‘free tours’, pero más tarde, con el crecimiento de los tours de pago, los gratuitos quedaron relegados. «Entonces buscábamos lo que había en internet sobre las ciudades, qué ver,... En general eran textos largos y no muy entretenidos. Poco prácticos para realizar el tipo de visitas en las que estábamos interesados nosotros».

Y luego está la lógica geográfica de los recorridos para conocer las ciudades. «A veces dábamos muchas vueltas para conocer lugares que, con un trazado lógico en el mapa, era mucho más sencillo recorrer». En el apartado gastronómico el creador de My Phone Tour señala que cuando se viaja poco tiempo a un lugar no apetece equivocarse en las elecciones, ni porque implica perderse lo típico de la zona ni porque el precio no sea el esperado. Y, sin embargo, considera a esta parte uno de los grandes atractivos de viajar.

Con todos estos componentes Fermín Iriarte sacó su vena emprendedora y puso en marcha la app gratuita que «permite visitar la ciudad dando un paseo mientras escuchas historias, anécdotas y leyendas que se esconden en sus calles. No sólo los datos, sino las curiosidades, que hacen que recuerdes mejor los lugares». La aplicación se descarga en el móvil («no hace falta ni siquiera registrarse») y el recorrido se hace geoposicionado, visitando los lugares siguiendo el recorrido GPS en el dispositivo móvil. «Al final eres tu propio guía, visitas a la ciudad a tu ritmo, sin prisas y sin horarios, deteniéndote donde te parece más interesante».

El recorrido que propone la app es geoposicionado en el dispositivo móvil. RAMIRO. RAMIRO.

En la cuestión de las recomendaciones gastronómicas se basa sobre todo en las experiencias personales, y en las conversaciones que mantiene con algunos de los responsables de los lugares de más tradición de las ciudades que visita y sobre las que realiza la información para la guía. «Se trata de que el usuario tenga toda la información sobre cada restaurante o bar, desde horarios y precios, menús, recomendaciones de los platos más destacados, fotos, vídeos,... Así, cuando vaya a elegir ya tiene toda la información que necesita para adaptarse a sus gustos, su presupuesto,...».

La aplicación, que lleva muy poco tiempo en marcha, tiene ya disponibles las guías de ciudades como Santiago de Compostela, Pamplona, Logroño, Burgos, León, Salamanca; y con un «srpint para el verano» ofrece ya también información sobre Gerona, Tarragona, Peñíscola, y pronto lo hará de Cartagena, Valencia, Alicante y Almería. «La idea es seguir ampliándolo, no sólo hacer más ciudades, sino incluir nuevos recorridos en las ciudades que ya tenemos en la aplicación, para dar más opciones a los usuarios». Que en apenas unos meses superan ya los 2.500.

De momento el proyecto de My Phone Tour sólo se centra en las ciudades. Aunque Iriarte no descarta ampliar en el futuro la información que ofrece su aplicación a otras zonas de las provincias que recorre, reconoce que los recursos con los que dispone son aún limitados. Aunque insiste en que su espíritu emprendedor hace que no quiera ponerse límites de cara al futuro.

Tampoco con nuevos proyectos, aunque de momento esta aplicación turística le ocupa suficientemente. «Es cierto que nunca pensé en desarrollar un proyecto de este tipo, las aplicaciones no estaban relacionadas con el tipo de estudios o negocio en el que me muevo. Pero no es menos cierto que siempre me ha gustado el mundo de los negocios, y que me han ido surgiendo ideas... Pelear por ideas como esta, en la que creo, es lo que me hace más ilusión».

Así que, de momento, la atención está centrada en ampliar el catálogo de ciudades que pueden visitarse con un acompañante que, desde el teléfono, te va guiando y contando historias.