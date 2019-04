Una innovación más ambiciosa

Un concepto más amplio de todo cuanto contribuye a cambiar el escenario en el que avanzamos, lo que impulsa el desarrollo tanto económico como social. Todo cuando es, al final, agente del cambio continuo y cada vez más vertiginoso en el que nos movemos. Cada uno de los motores de desarrollo que nos hace crecer, y a la vez nos enfrenta a nuevos retos. La definición es de la Fundación Cotec, que después de años de trabajo en fomento de la investigación y el desarrollo decidió también dar un paso adelante y redibujar «de una forma más ambiciosa» el concepto de innovación.

Nuevo concepto y mayor ambición son dos realidades a las que obliga el escenario de innovación, y el talento de los investigadores. Más allá de los tecnológicos y científicos. Un universo que se expande, del que es testigo privilegiado el suplemento Innova que cada martes publica Diario de León. Desde el 5 de abril de 2011, el periódico no ha faltado a su cita semanal con el talento leonés. El que crece en el territorio y el que se desarrolla y comparte su conocimiento fuera de las fronteras. El que inicia ilusionado un pequeño proyecto y el que lidera iniciativas punteras en los centros de excelencia más valorados en todo el mundo. No hay idea pequeña ni objetivo inalcanzable.

El proyecto Innova de Diario de León no es ajeno a estos cambios y a esta necesidad de evolución. Por eso renueva ahora también su imagen y defiende la puesta en valor ese concepto cada vez más amplio de la invención y el progreso. Pretende llegar a más agentes del cambio y acoger todas las tendencias e iniciativas que estén marcadas por la optimización, la mejora, el relevo, todo aquello que se presXente como base para asentar un futuro mejor.

Los proyectos seleccionados en la octava edición de los Premios Innova Diario de León son un buen ejemplo de este empeño. Difícil tarea la de escoger entre las decenas de brillantes iniciativas reflejadas en las páginas del periódico en los últimos meses. Todas y cada una de ellas son merecedoras del aplauso y el reconocimiento de la sociedad leonesa, no sólo la científica o la tecnológica, sino del conjunto de los ciudadanos. Todas ellas son fruto de la formación y el empuje de quienes se afanan en llevarlas a cabo, y cada una contribuye al cambio económico y social de una provincia que está obligada, de una vez, a creer en la excelencia que atesora y ponerla en valor.

La entrega de los Premios Innova de Diario de León es una cita anual de toda la sociedad leonesa no sólo con los galardonados, sino con ese esfuerzo común por dar visibilidad y reconocer el esfuerzo de nuestros brillantes innovadores, que lo son en todos los ámbitos. En esta edición la cita es el próximo miércoles, día 10, en el Hotel Conde Luna a partir de las 20.00 horas. Una vez más todos los agentes científicos y tecnológicos, con los económicos, políticos y sociales de la provinci,a fundirán en un aplauso común el reconocimiento que, en la figura de los premiados, recibe cada uno de los investigadores y emprendedores que desde el ámbito universitario al empresarial, desde el empeño en solitario al proyecto en equipo, desde el apoyo de la financiación pública al tesón personal, sientan cada día con su esfuerzo las bases del desarrollo común.

Igual que ocurre con la investigación y los proyectos que se publican en el suplemento, en la convocatoria de los Innova no hay premio que no esté a la máxima altura. Ni no premiado con menos mérito. Pero el volumen de méritos impone una selección, a la que todos son candidatos.

Lo es el Premio Innova de esta edición, una empresa que es ya un referente a nivel internacional y en los últimos tres años se ha posicionado como proveedor de tecnología y soluciones en entidades financieras a nivel internacional. Lo ha hecho desde su sociedad ubicada en el corazón financiero de Londres, aunque manteniendo el equipo de desarrolladores en León. Una vocación con la que Xeridia nació en 2003 y que mantiene firme hoy, en pleno proceso de crecimiento. Roberto Vidal, Carlos Franco y Alberto Muñoz lideran un equipo que en breve superará las 70 personas, y cuya facturación crece en los últimos ejercicios a una media del 40% anual.

El premio Innovador ha sido concedido en esta octava edición de los galardones a Javier Jiménez, director de New Born Solutions, que ha desarrollado un sistema electrónico de precisión que se sirve de ultrasonidos de alta frecuencia para hacer un recuento de los glóbulos blancos que hay en el líquido cefalorraquídeo de manera no invasiva. Un método que permite prescindir de las punciones lumbares para diagnosticar enfermedades. Ingeniero el telecomunicaciones y doctor en Ingeniería Biomédica, su proyecto fue seleccionado por M+Vision, un consorcio formado por académicos del MIT y de Madrid que busca proyectos investigadores para invertir y cubrir con ellos necesidades médicas.

Desde la Universidad de León, el grupo de investigación de Visión y Sistemas Inteligentes (GVIS) consiguió desarrollar un algoritmo capaz de reconocer los rostros de los niños que aparecen velados en los vídeos y fotos de los pedófilos. El proyecto, financiado por el convenio marco entre la ULE y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), forma parte del proyecto Asasec, que desarrolla el instituto para que las fuerzas de seguridad luchen en todo el mundo contra las agresiones a los niños. Enrique Alegre, Eduardo Fidalgo, Víctor González Castro y Rubel Biswas han sido los investigadores que han desarrollado este proyecto.

La investigación llega también desde la responsabilidad social corporativa de las empresas, como en el caso de Mahou-San Miguel y su Marco Estratégico en Sostenibilidad Somos 2000. Desde esta iniciativa han desarrollado unos parasoles para la hostelería que reducen la contaminación del aire. De la mano de la nanotecnología, pulverizan las sombrillas con agua y un compuesto de titanio que crea un filtro que atrapa las moléculas contaminantes. Cada sombrilla genera la misma reducción de sustancias contaminantes que dos árboles, y las han repartido entre las terrazas de varias ciudades. Es el Premio Energía y Medio Ambiente de Innova.

Unos galardones que prestan especial atención a los jóvenes talentos leoneses, que en ocasciones, como es el caso de Pilar de la Puente, brillan en el extranjero. Desde sus inicios en el Banco de Tejidos de León y tras pasar por la prestigiosa Universidad de Washington dirige un equipo en la Universidad de Sanford, en Dakota del Norte, donde crea modelos en 3D de los tumores cancerígenos para adelantar cómo reaccionarán y tomar las decisiones médicas más eficaces. La bióloga utiliza en su investigación cultivos 3D que incorporan no sólo las células tumorales, sino las estromales y la matriz, con un modelo personalizado hecho con materia del propio paciente, en lugar de sintéticos como en otras investigaciones, lo que mejora la respuesta.

La versión más social de la innovación tiene también reconocimiento en los premios de Diario de León. En esta edición lo recibe la Fundación Asti y su iniciativa Stem Talent Girl, volcada en «inspirar, educar y empoderar a la próxima generación de mujeres líderes en ciencia y tecnología». En colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el proyecto de la empresa de ingeniería impulsa las actividades que promueven proyectos educativos para el desarrollo del talento y las vocaciones en las áreas de las carreras Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), dirigidos especialmente a niñas y mujeres para reducir la masculinización de las carreras científicas y tecnológicas.

Los premios que reconocen la apuesta por la innovación no pueden dejar de lado las iniciativas en un sector tan relevante para la economía provincial como la agroalimentación. Ahí la renovación generacional en las empresas se traduce en una apuesta por las mejoras de sus productos. Instalaciones Ganaderas Pellitero es un buen ejemplo. Uno de los primeros frutos de ese espíritu de renovación es su mecanismo de limpieza de arrobadera hidráulica con sistema de seguridad automatizado, que se detiene y avisa al móvil del ganadero en caso de incidente. Seguridad y bienestar animal y eficiencia energética son sus objetivos. Esther y Noelia Álvarez llevan la actualización al corazón mismo de la empresa y su cultura, con la mejora de los métodos de producción para hacerla más competitiva.