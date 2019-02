Ejercicio y salud virtual

El pasado domingo, Roberto Ramajo, de 28 años, y Diego Hualde, de 23, recorrieron más de 50 kilómetros a pie, tras retar a sus seguidores a que utilizaran las pulseras de actividad y difundieran sus pasos. Por cada fotografía que los usuarios compartieran en Instagram con su información ‘anti-sedentarista’, ellos se comprometieron a caminar un tramo, y el reto resultó... y fue duro.

«La capacidad de las redes sociales es impresionante. Comenzamos con la página web de Fit Motivus, con recomendaciones sobre lo que más nos gusta, la vida sana, y enseguida nos empezaron a reclamar videos de ejercicios, sugerencias, dietas... y añadimos el blog», explica Ramajo. Estos dos jóvenes graduados de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de León consideran que cada persona es diferente, por eso planifican un entrenamiento adaptado a cada gusto y preferencias on line. También analizan de forma interactiva las tablas que efectúan sus seguidores (5.300 ya en Instagram) para que los realicen correctamente y evitar lesiones. Además de las rutinas personalizadas con las que se despiertan ‘gimnastas’ de Latinoamérica y España, desde Fit Motivus también ayudan a mejorar los hábitos alimentarios. «Ofrecemos pautas generales sobre alimentación para que, a la vez que cumplen los objetivos de ejercicio, aprendan en el proceso y consigan cambiar sus hábitos», explican, porque creen que es la manera con la que además de conseguir una mejora en la calidad de vida, se puede mantener.

Recurren también a videoconferencias por skype, whatsApp o hangouts para explicar el entrenamiento que planifican para una persona determinada., hablar de las novedades y resolver dudas. El seguimiento de cada caso lo efectúan vía email o whatsApp, donde han creado una comunidad de apoyo y motivación.

Junto con documentos sobre ejercicios y dieta, aportan en la web consejos, sugerencias y demostraciones. DL.

«En lo que más insistimos es e que no queremos que ocurra como siempre, que alguien acaba un plan de alimentación o de ejercicio y vuelve a recuperar su peso con el temido efecto rebote. Entras en un ciclo constante de ganancia y pérdida de peso que no favorece ni a nivel de salud ni emocional». Para que no ocurra éso, entregan documentos explicativos, vídeos y la información que vean que necesita cada seguidor, para que, una vez que decidan «seguir por su cuenta, sean capaces de hacerlo sin perder los resultados obtenidos y seguir mejorando», resaltan.

Las nuevas tecnologías han servido a los impulsores de Fit Motivus para marcar planificaciones semanales, entrenamientos de fuerza, cardiovascular, registro de número de pasos, entrenamientos en casa, con o sin material… A ello se añade el asesoramiento para el cambio de hábitos alimentarios y, sobre todo, «la desmitificación de muchos odios hacia determinadas comidas».

Sus videotutoriales se caracterizan por añadir dosis de humor, ser directos y sencillos. En los documentos que cuelgan abordan diferentes temáticas para aprender sobre el proceso de pérdida de peso y cómo lograr cambios duraderos para siempre. «En todo momento somos honestos con los usuarios. No queremos venderles la moto. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que consigan sus objetivos. Sin embargo, depende de ellos cumplir con los entrenamientos y la alimentación», aclaran.

La comodidad que aporta su web es que los seguidores no tienen que salir de casa para practicar ejercicio, si no pueden. Pueden repetir los videos cuantas veces necesiten e ir a su ritmo. «No podemos decir un número de kilos que perderá quien nos pregunta, ni debemos. Cada persona progresa a un ritmo diferente y cada persona parte de un estado inicial distinto. Habrá algunos que con 8 semanas ya consigan ese cambio que buscan y otras que necesiten más tiempo», reconocen.

«Lo que si podemos asegurar es que, el dinero y tiempo que vayan a invertir, va a suponer una mejora en su estado físico y de salud que les acompañará de por vida».

De hecho, cuando se realiza ejercicio físico uno se cansa, pero, curiosamente, también se siente más ágil, más tranquilo, mejor. Someterse a ese estímulo regularmente durante un tiempo suficiente, es decir, entrenar, permite adaptarse a ese cansancio y, además, las sensaciones positivas se cronifican como consecuencia de lo que ocurre a nivel orgánico en los tejidos y células.

La Organización Mundial de la Salud recomienda de forma genérica que toda persona adulta (y anciana, siempre que sus limitaciones médicas no se lo impidan) realice al menos 150 minutos de ejercicio físico aeróbico de intensidad moderada semanalmente o al menos 75 minutos de alta intensidad (o la combinación proporcional de ambos). Fit Motivus recomienda también realizar ejercicios de fuerza (como levantar pesas) que impliquen a los grandes grupos musculares entre una y dos veces a la semana. Saben que la adaptación de los tejidos al estímulo que supone el ejercicio físico está modulada por infinidad de vías moleculares. A nivel cerebral el ejercicio modula el incremento en la vascularización y flujo sanguíneo, eleva los niveles de factores neurotróficos que producen reparación y crecimiento de nuevas neuronas, reduce el estrés oxidativo y ayuda a degradar ciertas proteínas tóxicas que pueden dar origen a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Párkinson. A nivel cardiovascular, el ejercicio crónico produce efectos antiinflamatorios, incremento en el flujo sanguíneo y el tono vagal (lo cual se manifiesta con una disminución de la frecuencia cardíaca), vasodilatación (que se traduce con un descenso de la presión arterial) y reducción de los niveles de lípidos sanguíneos, entre otros beneficios. Ser físicamente activo previene el cáncer, especialmente el de mama y colon, ya que el ejercicio reduce las hormonas sexuales libres y ciertas hormonas metabólicas, el daño oxidativo y las citoquinas pro-inflamatorias, mientras que promueve moléculas que bloquean la propagación del cáncer.