El apagón general de Argentina deja a oscuras a Uruguay y Paraguay

MANUEL FÉLIX | BUENOS AIRES

Buenos Aires amaneció ayer domingo a oscuras. No hay red eléctrica en toda la ciudad. Me suena el despertador del móvil en el hotel, (situado junto a la plaza de Mayo, la histórica Casa Rosada de Gobierno), y al tocar el interruptor de la luz, me doy cuenta de lo que sucede. No funciona nada. Nada de nada que se conecte a un enchufe eléctrico de la red general.

Sin ascensor, bajo por las esccaleras, desayuno con una pareja argentina en la cafetería del hotelito y me tomo las tostadas y el zumo a la luz de la linterna del móvil de mis vecinos de mesa. La camarera no se explica lo sucedido.

Salgo a la avenida de Mayo y llueve a cántaros. Casi ni un coche, ni un autobús, ni un taxi. Ni Metro. Nada. Una ciudad dormida, muerta de mañana de domingo. Dejo mi equipaje en medio de la avenida y lo sitúo frente a la Casa Rosada para recordar el momento con una foto del móvil, con el cargador al 80%.

Antes de que me empape del todo aparece un taxi providencial. Abro la puerta y me pregunta a dónde voy. Le digo que al aeropuerto y me responde que lo siente, que no me puede llegar, que no funcionan las gasolineras, tiene poco combustible en el coche y que está acabando turno de noche.

Al fin logro subirme a un taxi que me lleva al aeropuerto, con la tarifa más elevada de lo habitual. No hay luz y viajar hoy, cotiza al alza en el mercado local.

Por el camino escucho en la radio nacional que el problema es gordo, porque no sólo está Argentina a oscuras. También sus vecinos de Paraguay, Uruguay y alguna zona del sur de Brasil. Pasan los minutos y se conoce que el problema también afecta a una zona de Perú.Hago unas llamadas por el Wasapp con algunos contactos de la zona y me confirman que nunca habían visto una cosa igual. Sí problemas de zonas puntuales, pero no tan generalizado y durante tantas horas.

Por la radio nadie explica la causa de lo sucedido. Se indica como generalidad que existe un problema en el interconector de la red eléctrica de todos estos países. El locutor de la radio también advierte a la población de lo peligroso que esta hoy circular por Buenos Aires, ya que no funcionan los semáforos, llueve y hay una neblina importante. Doy fe de lo que dice porque lo siento en directo.

Al final llego al aeropuerto Ezeria de Buenos Aires sin problemas y funciona con relativa normalidad. Lo único que no tiene luz eléctrica son las tiendas y puestos interiores.

Pregunto a la agente de policía que me controló el pasaporte y me dice que el apagón durará varias horas y remarca que, por lo que sabe, «ahora mismo, no hay ninguna desgracia personal que se conozca». Eso sí, los pasajeros que se mueven por los pasillos del aeropuerto andan agitados comunicándose por el móvil.

Desde Uruguay, mi amigo Leo Parragués, que hace unos días estuvo por el Bierzo para homenajear a un familiar fusilado en Lombillo a comienzos de la Guerra Civi, me responde por Wasapp que,, en efecto, está a oscuras todos. «Inédito», me resumía lo sucedido. Entre tanto, en el aeropuerto de Ezeria, escucho en la radio que la avería eléctrica es «histórica».

Ess curioso, justo cuando le dí a guardar a este archivo para enviarlo al periódico, se fueron todas las luces edl aeropuerto dos segundos, y se volvieron a encender y el sonido que se escuchó fue generalizado: «ohhh!!, aahh!!»