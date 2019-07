Así se lo pasaba Trump con el depredador sexual Epstein en 1992

El partido demócrata estadounidense ha compartido en Twitter un vídeo en el que se aprecia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al conocido inversor estadounidense condenado por escándalos de abusos sexuales, Jeffrey Epstein, juntos de fiesta en 1992.

A pesar de que el político ha negado en varias ocasiones la relación que tenían, llegando incluso a decir que habían dejado de hablarse, las imágenes se han viralizado en las redes sociales. Al parecer, según los vídeos, ambos millonarios habrían estado juntos en fiestas en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Here's footage of @realDonaldTrump yucking it up with child sex predator Jeffrey Epstein - the man he now claims he is not a fan of 🤔#GroperInChief pic.twitter.com/OuXIZR5UT8