Una avioneta se estrella en un vecindario de California y deja al menos dos fallecidos

Un pequeña avioneta se estrelló el domingo en un área residencial del sur de California (EE.UU.) y dejó al menos dos fallecidos y otros dos heridos, informaron en Twitter los bomberos del condado de Orange, donde se produjo el suceso.

Los bomberos no informaron de la condición de los heridos, pero ambos fueron transportados a un hospital cercano, informaron fuentes del citado cuerpo en un tuit.

El avión, por causas que aún se desconocen, se estrelló contra una vivienda unifamiliar y llegó a provocar un fuego, de manera que la estructura y la facha del edificio experimentaron daños, según se ve en las imágenes colgadas en Twitter por el cuerpo de bomberos.

La Administración Federal de Aviación (FAA), que regula la aviación civil en EE.UU., informó de que el avión era un ligero bimotor de hélices modelo Cessna 414 y explicó que el aparato se estrelló poco después de haber despegado de un aeropuerto municipal cercano.

#planecrash today around around 2pm in Yorba Linda a plane crash into a house very close to my house. I hope everyone is ok and that no one got hurt. I sound a little weird because I got my wisdom teeth taken out. pic.twitter.com/1yW1Jngsev