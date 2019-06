Bolsonaro respalda a Moro ante las dudas surgidas sobre el juicio a Lula

eduardo davis | brasilia

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dio ayer un claro respaldo a su ministro de Justicia, Sergio Moro, frente a las sospechas surgidas sobre su actuación como juez en el proceso que llevó a la cárcel al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, el mayor antagonista político de Lula, recibió a Moro para una reunión privada en su residencia oficial y luego juntos embarcaron en una lancha para atravesar el lago Paranoá de Brasilia y asistir a una ceremonia en la que el ministro fue condecorado.

Aunque no hizo declaraciones públicas, Bolsonaro respaldó así a Moro ante un escándalo surgido a raíz de unos mensajes obtenidos por el portal The Intercept Brasil que el ahora ministro de Justicia habría intercambiado, en su condición de juez, con fiscales de la operación Lava Jato sobre el proceso en el que halló a Lula culpable de corrupción. Los mensajes, transmitidos por mensajería Telegram, llegaron a The Intercept gracias a un ‘hacker’ anónimo que intervino los teléfonos de Moro y algunos fiscales, y sugieren que el entonces magistrado pudiera haber orientado algunas acciones de la investigación contra Lula, lo cual está expresamente prohibido por la ley.

La aparición de esos mensajes ha dado alas a la defensa de Lula y a su Partido de los Trabajadores (PT), que siempre denunciaron que el expresidente había sido víctima de una «persecución política» y que el juicio en su contra estaba «viciado» y debía ser declarado nulo.

De hecho, el jefe del equipo de abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins, subrayó ayer que esos mensajes serán utilizados para «reforzar» ante la Justicia sus solicitudes de «nulidad del proceso» y de «declaración de inocencia» e inmediata liberación de Lula, en la cárcel desde abril del año pasado.

El expresidente ya ha sido informado sobre el nuevo giro que ha dado el caso y, según otro de sus abogados, Jose Roberto Batochio, «quedó sorprendido» por «la rapidez con que la verdad fue revelada» y por «el elevado grado de promiscuidad en los diálogos entre quien juzga y quien acusa».