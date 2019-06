Boris Johnson vuelve a lograr una gran victoria en la carrera hacia Downing Street

Boris Johnson volvió a imponerse en la segunda votación eliminatoria para la elección de nuevo líder del Partido Conservador y futuro primer ministro británico. El exministro de Asuntos Exteriores, favorito a suceder a Theresa May, obtuvo126 votos, (12 más que en la primera votación), si bien no captó un número mayor de los 50 votos liberados tras la eliminación hace una semana de tres aspirantes. En esta ronda sólo uno de los seis candidatos, el exministro para el brexit, Dominic Raab, defensor de la línea más dura en la ruptura con Europa, quedó eliminado al lograr 30 votos, tres menos de los requeridos para sobrevivir.

La segunda posición fue para el actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt con 46 votos (+3), seguido del titular de Medio Ambiente, Michael Gove con 41 (+4). La cuarta plaza se la adjudicó el centrista y outsider, Rory Stewart, con 37 (+ 18), la sorpresa hasta el momento en la competición. El ministro de Interior, Sajid Javid, alcanzó entre grandes apuros los 33 votos que necesitaba cómo mínimo para seguir adelante.

FALTA DE CREDIBILIDAD

Los cinco aspirantes debían tomar parte en un debate organizado por la BBC la noche del martes para responder a preguntas enviadas por el público, aunque sin audiencia en el estudio. A lo largo de la semana habrá nuevas votaciones, de manera que sólo queden dos candidatos finalistas. La última palabra la tendrán los 120.000 miembros del Partido Conservador, que a partir del 22 de junio comenzarán a votar por correo. El resultado debería anunciarse un mes más tarde.

Entre rumores de voto táctico y diversas maniobras, que alienta el hecho de que la votación es secreta, Johnson recibió el respaldo de una antigua contrincante eliminada, Andrea Leadson, líder de la Cámara de los Comunes. Hunt, que podría ser el rival final de Johnson si Gove no le quita la plaza, aludió a la falta de credibilidad del exalcalde de Londres en la Unión Europea, algo que le impedirá, a su juicio, poder sacar adelante el brexit. No me he encontrado con un solo líder europeo que no quiera evitar una salida sin acuerdo, declaró al 'Evening Standard'. Y si les pones delante a alguien con quien estén preparados para negociar, alguien en quien confíen, yo soy esa persona, porque nadie ha hecho un acuerdo con alguien en quien no se confía.

'BREXIT' POR ENCIMA DE LA UNIDAD NACIONAL

Europa ha radicalizado de tal forma al Partido Conservador que ha acabado por dinamitarlo y se ha trasformado en el partido del brexit a ultranza y a cualquier precio. Así lo sugiere un sondeo de YouGov, según el cual, a la mayoría de los miembros de la formación de Churchill y Thatcher les importa ahora más dejar la Unión Europea que preservar la unidad nacional. Un 63% preferiría la ruptura del Reino Unido con Escocia y un 59% con Irlanda del Norte a renunciar al brexit.

En la encuesta realizada entre 900 miembros, un 61% se inclina por el brexit, aunque suponga un daño significativo para la economía. Una mayoría, 54%, preferiría el brexit, incluso aunque su propio partido resultara destruido y casi la mitad, 46%, estaría contento de que, un rival en las urnas, Nigel Farage, actual líder del Partido del Brexit, asumiera el liderazgo de los conservadores. Sólo la posibilidad de ver al laborista, Jeremy Corbyn, como primer ministro les haría renunciar a la salida de la Unión Europea.