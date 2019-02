Borrell desconoce si Guaidó ha nombrado a un nuevo embajador para España

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha manifestado hoy que no tiene conocimiento alguno de que Juan Guaidó, al que España reconoce como presidente encargado de Venezuela, haya designado a ningún nuevo embajador para Madrid. "No tenemos ninguna noticia al respeto, dijo Borrell, que agregó ante la insistencia de los periodistas: No puedo comentar lo que no conozco.

Según varias informaciones, Antonio Ecarri Bolívar, diputado de la Asamblea venezolana por la región de Carabobo y profesor universitario en esta localidad, será con toda probabilidad el embajador que designe Guaidó.

Al mismo tiempo, el todavía embajador de Venezuela en España, Mario Isea, canceló esta tarde su presencia en un acto en Toledo pocas horas antes del comienzo, por imprevistos de agenda. Se trataba de un acto solidario de apoyo al pueblo venezolano y a su Gobierno legítimo, presidido por Maduro, organizado por el Partido Comunista de España.