El 'brexit' obliga a May a aplazar el discurso de la Reina

El discurso de la reina Isabel II, con el que se anuncia una nueva sesión del Parlamento británico, ha sido aplazado debido al estancamiento del 'brexit'. La decisión fue confirmada este lunes por el portavoz de Theresa May, sin que ofreciera una nueva fecha para el inicio de un nuevo ciclo parlamentario. El que está actualmente en marcha comenzó a mediados de junio del 2017, tras las elecciones generales anticipadas, en las que May perdió la mayoría para los conservadores. En principio estaba previsto que durara dos años. Sin embargo, la primera ministra no ha solucionado el bloqueo del 'brexit' y su empeño es lograr un acuerdo, para dejar la Unión Europea, antes del inicio de una nueva legislatura.

"Estamos centrados en la ley del acuerdo de salida, porque esa es la legislación necesaria para ratificar nuestra retirada de la UE. Eso es parte del ciclo actual del discurso de la Reina y necesitamos terminar esa tarea", señaló el portavoz de May. La primera ministra sabe que de momento no tiene los votos suficientes para la aprobación de esa ley. "La actual situación es, obviamente, una sesión ampliada, para permitirnos culminar el 'brexit. El trabajo está en marcha", añadió el portavoz.

Encuentro May-Corbyn, sin fecha

La decisión de aplazar el discurso de la Reina, muy posiblemente hasta el otoño, no ha pillado por sorpresa a nadie. Varios medios de comunicación británicos lo habían anticipado, a la vista de la total paralización en la situación del 'brexit'. Las conversaciones técnicas entre los equipos del Gobierno y la oposición laborista, a fin de buscar una fórmula consensuada de salida, se reanudaron en la tarde de este lunes, pero sin esperanza de alcanzar un compromiso. El diálogo no avanza porque ni May ni el líder laborista, Jeremy Corbyn, pueden ceder en sus respectivas líneas rojas, a riesgo ambos de enfrentarse con los miembros de sus partidos. Las discusiones están siendo, según fuentes gubernamentales, "serias", pero "difíciles" y "no hay plan" para un nuevo encuentro cara a cara entre May y Corbyn por el momento. Nada indica que la primera ministra pueda lograr el voto en la Cámara de los Comunes antes del 23 de mayo, para evitar así que el Reino Unido deba celebrar elecciones al Parlamento Europeo.