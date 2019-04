Columbine: buscan a una mujer armada obsesionada con el tiroteo en la escuela

Las autoridades en EEUU buscan a una mujer de Florida armada a la que consideran "extremadamente peligrosa" y "obsesionada" con el tiroteo ocurrido hace 20 años en la escuela de Columbine, en Denver (Colorado), ciudad a la que viajó este lunes.

El agente al frente del FBI en Denver Dean Phillips explicó en una rueda de prensa este martes por la noche que hay en marcha un "gran operativo de búsqueda" para ubicar a la mujer, identificada como Sol Pais, de 18 años.

UPDATE 5:14 pm: Because this is an active and ongoing investigation we cannot release further info about where Sol Pais is from, how long she has been here & the nature of the threat. That could compromise the investigation. If you see her please call 303-630-6227 pic.twitter.com/2GHI8TbYTN