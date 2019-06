Conte pide lealtad al Gobierno o presentará su dimisión

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, advirtió ayer que si las dos fuerzas que gobiernan el país, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, no se comportan de forma leal presentará su dimisión. «Las fuerzas políticas que gobiernan Italia tienen que ser conscientes de sus responsabilidades. Si no se da una clara asunción de responsabilidad y los compromisos no son coherentes, pondré mi cargo en manos del presidente de la República», afirmó con rotundidad. | efe