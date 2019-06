Trump baja del Air Force One en Londres y lo primero que hace es insultar a su alcalde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes en Twitter contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien llamó "perdedor" y al que comparó con el "tonto e incompetente" edil de Nueva York, Bill de Blasio.

El mandatario estadounidense llegó hoy al Reino Unido en una visita oficial de tres días en la que se reunirá con la reina Isabel II y con la primera ministra, la conservadora Theresa May, entre otras personalidades.

En un primer mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Trump indicó que "se mire por donde se mire, Sadiq Khan ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido 'desagradable' con el presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido". Agregó en ese mismo mensaje que el político laborista "es un perdedor que debería centrarse en la delincuencia de Londres, no en mí..."

"Khan me recuerda muchísimo a nuestro muy tonto e incompetente alcalde de Nueva York (Bill) de Blasio, que también ha hecho un trabajo terrible, solo que es la mitad de alto. En cualquier circunstancia, tengo ganas de ser un gran amigo del Reino Unido, y tengo muchas ganas de esta visita", apuntó en otro tuit.

En respuesta a esos insultos, un portavoz del alcalde británico afirmó que "esto es mucho más grave que unos insultos infantiles que deberían estar por debajo del presidente de Estados Unidos".

Esa misma fuente recordó que "Sadiq representa los valores progresistas de Londres y de nuestro país" y apuntó que Trump es "el ejemplo más indignante de una creciente amenaza de la extrema derecha por todo el planeta, que está poniendo en riesgo los valores básicos que han definido nuestras democracias liberales durante más de 70 años".

El pasado domingo, en un artículo divulgado por el dominical "The Observer", el alcalde de Londres había comparado el lenguaje utilizado por el mandatario estadounidense para movilizar a sus seguidores con el de "los fascistas del siglo XX".

Khan criticó los honores con que Trump está siendo recibido en el Reino Unido, donde se reunirá con la reina Isabel II y la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.

CON MELANIA EN EL AVIÓN PRESIDENCIAL

El Air Force One en el que viajan Donald Trump y su esposa, Melania, llegó este lunes a las diez de la mañana, hora local, al aeropuerto londinense de Stansted. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, es el encargado de recibir al presidente de Estados Unidos en una polémica visita oficial de tres días al Reino Unido.

La víspera de su llegada, Trump ha dado su respaldo Boris Johnson como candidato para suceder a Theresa May en la elección de nuevo líder del Partido Conservador, a pesar de su reciente citación para declarar ante un juez por las mentiras del 'brexit'. También ha abogado por la inclusión de Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, en las futuras negociaciones para salir de Europa.

Se estima que la seguridad durante la visita costará en torno a los 20 millones de euros, durante unas jornadas en las que hay previstas protestas en varias ciudades del país. La más importante en Londres tendrá lugar mañana martes. El alcalde de la capital, Sadiq Khan, ha lamentado la presencia de Trump y el despliegue de honores para un personaje que es, ha dicho, "uno de los más grandes ejemplos de la amenaza global de la extrema derecha".

El dirigente estadounidense ha replicado este mismo lunes al alcalde de Londres, al que ha calificado de "perdedor" y le ha afeado haber sido "totalmente desagradable" con él, antes de recomendarle "centrarse en el crimen en Londres".

"HORRIBLE" MEGHAN

La primera jornada estará dominada por el ceremonial que la monarquía británica dispensa a los mandatarios en las visitas de Estado, las de más alto rango. La reina, como anfitriona, recibirá a la pareja presidencial en el Palacio de Buckingham, con la que almorzará en privado. Esta noche tendrá lugar el banquete de Estado, con discursos de Isabel II y Trump, y la asistencia de otros miembros de la familia real y la clase diplomática, política y financiera.

Tan importante serán los presentes, como los ausentes. El líder laborista, Jeremy Corbyn, y el de los liberales demócratas, Vince Cable, han rechazado la invitación. Tampoco asistirá Meghan Markle, la duquesa de Sussex, oficialmente por baja de maternidad. Markle, cuando aún no estaba vinculada con la familia real, acusó a Trump de misógino y defendió la candidatura a la presidencia de Estados Unidos de la demócrata Hillary Clinton. Ahora Trump, en una de las entrevistas previas a su visita, calificó de "horrible" a Markle. Más tarde lo ha negado, pero el diario 'The Sun' publicó el audio que lo prueba.

ACCESO A LA SANIDAD PÚBLICA EN PELIGRO

Trump pernoctará en Winfield House, la residencia del embajador, cerca de Regent’s Park en el centro de Londres. El martes la jornada estará dedicada a los negocios, con un desayuno que incluirá a los directivos de las grandes firmas de la City, y una reunión con la aún primera ministra, seguida por una conferencia de prensa conjunta.

El comentario del embajador de Estados Unidos en Londres, Woody Johnson, advirtiendo de que cualquier futuro acuerdo comercial con el Reino Unido tras el 'brexit' abarcará "todas las áreas de la economía", incluido el acceso a la sanidad pública (NHS), ha desatado la alarma. "El NHS no está a la venta", ha declarado el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock. "Los comentarios del embajador son aterradores y muestra las verdaderas consecuencias de un 'brexit' sin acuerdo", ha señalado el responsable de sanidad del Partido Laborista, Jonathan Ashworth. Por si fuera poca la controversia, Boris Johnson, el favorito de Trump, sugirió el domingo que los productos agrícolas de Estados Unidos, incluidos los pollos bañados en cloro, podrían entrar en el mercado británico como parte del futuro acuerdo comercial.

La visita de Trump concluirá el miércoles en la ciudad de Portsmouth con una ceremonia en recuerdo del 75 aniversario del Desembarco de Normandía. De allí se desplazará a Shannon, en Irlanda, donde se reunirá con el primer ministro, Leo Varadkar, ante de dirigirse a Doobeg, su campo de golf y complejo hotelero.