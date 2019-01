Cumple dos años con un cierre del Gobierno sin solución

El presidente de EE UU, Donald Trump, cumplió ayer dos años al frente del país en medio de un cierre de la Administración gubernamental, que no tiene visos de solución, y con duras críticas a los demócratas por no aceptar su plan para financiar un muro en la frontera con México. Pese a no tener ningún acto en su agenda, el mandatario marcó ayer la actualidad política vía Twitter