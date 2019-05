Denuncia el sabotaje de cuatro barcos mercantes

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) aseguró ayer que cuatro buques comerciales han sido objeto de «operaciones de sabotaje» en el golfo de Omán, cerca de las aguas territoriales del país, informó ayer la agencia estatal WAM. El suceso, del cual no ofrece más detalles, indicó que no ha causado víctimas a bordo de los buques y que no ha habido ningún derrame de químicos ni crudo, según WAM, que reproduce el comunicado del Ministerio. | efe