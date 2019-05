Detenido el supuesto autor del atentado con bomba en Lyon

paula rosas | parís

La policía francesa ha detenido a un hombre de 24 años sospechoso de haber colocado el artefacto explosivo que el pasado viernes causó 13 heridos leves en el centro de Lyon, según ha anunciado el ministro del Interior. Los investigadores dieron con él ayer gracias a la colaboración ciudadana y las imágenes de videovigilancia, pero han esperado a ayer para detenerlo fuera de su casa por miedo, según los medios franceses, a que en el apartamento pudiera tener TATP, el explosivo de fabricación casera que fue utilizado, aunque en una mínima cantidad, para detonar la bomba del viernes.

Tras él, fueron arrestadas otras tres personas de su entorno. Dos de ellas han sido identificadas por medios franceses como el padre y la madre del sospechoso.

Las autoridades registran ahora su domicilio situado en Oullins, en la periferia de Lyon, donde se han desplazado una quincena de vehículos de las brigadas especiales. El edificio ha sido desalojado por miedo a que haya explosivos en el apartamento del sospechoso. De hecho, según la cadena «BFM TV», la Policía lo había identificado este domingo pero esperó a que saliera de su casa por temor a que tuviera más material explosivo.

Los investigadores llegaron a él ayudados por las numerosas cámaras de videovigilancia colocadas en el centro de la ciudad y por un resto de ADN hallado en la bolsa en la que estaba el explosivo artesanal con clavos, tornillos y perdigones, que situó frente a una panadería el pasado viernes por la tarde.

Todos los heridos lo fueron por el impacto de los metales en sus miembros inferiores y ninguno sufrió daños grave

Por el momento no se conocen sus motivaciones ni las autoridades han compartido más datos sobre su identidad. La cadena BFM ha señalado, no obstante, que se trata de un ingeniero de 24 años, desconocido hasta ahora por las fuerzas de seguridad. La traza de ADN que fue identificada en la bolsa de papel en la que el sospechoso había colocado el artefacto explosivo, no había dado resultados una vez que se cotejó con el fichero nacional de huellas genéticas.

Pero los más de 200 testimonios que la policía ha podido recabar en estos tres días desde que se publicaran las imágenes del sospechoso han sido productivos.