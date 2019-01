EE UU no descarta la invasión de Venezuela para echar a Maduro

colpisa /EFE | washington

¿Ha sido una indiscreción o fue algo deliberado? No hay certeza. Lo que sí es cierto es que unana anotación del consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump donde podía leerse («5.000 tropas a Colombia»), ha desatado en las últimas horas la especulación sobre una invasión de EE UU en Venezuela para desalojar a Maduro y allanar el camino para el opositor Juan Guaidó tome el mando. De forma accidental o premeditada, Bolton, que el pasado domingo amenazó a Nicolás Maduro con una «respuesta significativa» si hay «violencia» contra el líder opositor Juan Guaidó o el personal diplomático de EEUU en Caracas, compareció mostrando a los fotógrafos la anotación en negro sobre el fondo en amarillo del cuaderno.

El secretario interino de Defensa de EE.UU., Patrick Shanahan, no confirmó ni desmintió ayer un eventual envío de soldados estadounidenses a Colombia, tras el revuelo ocasionado por esa nota en la libreta de John Bolton. «No he discutido eso con el secretario Bolton», respondió Shanahan a las preguntas de los periodistas.

Según la publicación The Hill, el jefe del Pentágono tampoco respondió si ha debatido esa opción con alguien más en el Gobierno del presidente Donald Trump.

En una ampliación de fotografías tomadas por diversos medios de comunicación durante la rueda de prensa de ayer en la que la Casa Blanca anunció sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se aprecian dos inscripciones en el cuaderno de Bolton: «Afganistán, bienvenidas las negociaciones» de paz con los talibanes y «5.000 tropas a Colombia».

Colombia es uno de los principales aliados de EE.UU. en América Latina y su Gobierno, como el de Trump, ha reconocido como mandatario legítimo de Venezuela al autoproclamado presidente Juan Guaidó.

Ayer martes, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que EE.UU. no le ha planteado a su Gobierno el envío de soldados. «No voy a hacer futurología, desconocemos la razón y el alcance de esa mención a Colombia, no sabemos absolutamente nada más», dijo Trujillo. Aseguró que el diálogo entre ambos países es constante y permanente, por lo que Colombia hará «tareas de reflexión con ese gran amigo que es Estados Unidos» y continuarán conversando sobre los temas de interés bilateral, hemisférico y global. «Yo no me voy a anticipar a nada en una materia tan sensible y solo reitero que no se tiene conocimiento».