EEUU le ofrece a Maduro ayuda para que "busque su futuro en otra parte"

El Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mauricio Claver, reiteró que la oferta de Washington al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue en pie a fin de buscar una solución pacífica a la crisis en esa nación.

"Le hemos dado la oportunidad a Maduro de que salga del país, estamos dispuestos a conversar el cómo, cuándo y a qué hora", para buscar una solución "si no lo acepta la situación va a seguir empeorando" y aseguró que gran parte de la Fuerza Armada "está con Juan Guaidó", porque saben que Maduro "no tiene ningún tipo de salida".

La crisis política en Venezuela se profundizó luego que Guaidó se autoproclamó presidente encargado del país, tras argumentar que las votaciones en las que Maduro resultó reelecto como mandatario en mayo de 2018 fueron fraudulentas.

Tras su autoproclamación unos 30 países y organizaciones internacionales han reconocido a Guaidó como presidente interino, llamaron a nuevas votaciones, y en algunos casos adoptaron medidas financieras contra el gobierno de Maduro, situaciones que el gobernante califica como una injerencia en su país.

BUSCAN UNA AMNISTÍA PARA MADURO

A pesar de que Nicolás Maduro se aferra al poder, Estados Unidos junto con la oposición venezolana, no han retirado las "ofertas" que le presentó para abandonar el poder y permita una transición pacífica en Venezuela. Washington ofreció al mandatario venezolano irse del país y buscar su futuro "en otras partes", destacó Claver en entrevista con EVTV Miami.

"El gobierno de Guaidó le ha dado la oportunidad a Maduro de una amnistía, nosotros también le hemos dado la oportunidad de que salga del país, a que busque su futuro en otras partes. Estamos dispuestos a conversar el cómo, cuándo y a qué hora", manifestó. Y agregó: "Esa es una gran oportunidad, si yo fuese Maduro lo vería como un final feliz para él y su familia (...) ese sería el único final feliz" a la crisis en esa nación, apuntó el funcionario.

HACE UN LLAMAMIENTO AL EJERCITO

Claver reiteró "a los oficiales militares en Venezuela que quieran, pero por alguna razón todavía no hayan apoyado a Guaidó, que sepan que nosotros no tenemos ningún tipo de 'vendetta' en contra de ellos personalmente, no tenemos afán por ningún tipo de venganza".

"Lo que queremos es que Venezuela tenga un futuro democrático y próspero. Y ellos podrían formar parte de una sociedad civil, hasta dentro de las Fuerzas Armadas si lo hacen para defender la Constitución y la democracia. Esa es una oportunidad que nosotros ofrecemos para una solución pacífica, en la cual todo el mundo gana. Cualquier persona razonable se acogería a esa oferta", puntualizó.

Opinó que quizás Maduro no puede dormir tranquilo, por temor a que en cualquier momento el Ejército le dé la espalda. "Por eso está rodeado de un grupo de cubanos y de rusos. No tiene ningún venezolano en su equipo de seguridad, porque no confía en el propio pueblo venezolano, ni en las Fuerzas Armadas", dijo.