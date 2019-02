Escándalo en Francia por el cíberacoso a mujeres de un grupo de periodistas

Hacían bromas y se burlaban de todo el mundo en el incipiente universo del Twitter de hace una década. Pero su humor no tenía ninguna gracia para los destinatarios de sus comentarios sexistas, racistas y homófobos, ni para los que eran objeto de montajes pornográficos o de memes humillantes.

Un grupo de Facebook privado creado hace 10 años por una treintena de periodistas y publicistas parisinos bajo el nombre de La Liga del LOL está ahora en el ojo del huracán porque muchas mujeres, en su mayoría colegas, blogueras o youtubers, han destapado la campaña de cíber acoso de la que fueron víctimas.

Decenas de personas han sido blanco de las bromas on line y la cascada de testimonios no ha hecho más que empezar. “Fue muy duro para una mujer joven que se está construyendo a sí misma. A fuerza de leer asquerosidades sobre mí en las redes, me convencí de que no valía para nada”, ha dicho en Twitter la antigua periodista Capucine Piot, que denuncia haber sido la diana de montajes de vídeo y críticas recurrentes sobre su aspecto físico durante años.

INOCENTADA HUMILLANTE

La videasta Florence Porcel ha contado que, además de sufrir acoso grupal en Twitter, fue víctima de una inocentada telefónica humillante colgada luego en la red, donde uno de los bromistas se hizo pasar por un contratista.

El bloguero Matthias Jambon-Puillet ha explicado en la web Medium cómo recibió insultos anónimos, grabaciones sarcásticas y fotomontajes, uno de ellos de tipo pornográfico que fue enviado a menores en su nombre. La activista Daria Marx ha relatado asimismo que cada vez que escribía algo contra la groso-fobia o a favor del feminismo iba a “pagar el precio de su libertad de expresión” porque “el pequeño grupo de acosadores consideraba idiotas mis ideas”

ESTEREOTIPOS

Lo que cada vez parece más claro es que la diana del acoso eran las mujeres, feministas, blogueras y youtubers en el inicio de su carrera así como miembros de la comunidad LGTB, personas de origen inmigrante u hombres que no encajaban en el estereotipo más común de masculinidad.

“Los miembros de la Liga LOL se crearon una imagen colectiva de tipos ‘cool’, de personas simpáticas y brillantes. Gracias a ese espíritu de corporativismo masculino alcanzaron los puestos de responsabilidad que hoy ocupan. Es la lógica del sexismo la que sigue haciendo estragos en el periodismo”, analiza en France Info Aude Loriauz, portavoz de Prenons la Une, un colectivo de mujeres periodistas.

El escándalo –revelado por la plataforma de verificación del diario 'Libération'- está teniendo las primeras consecuencias en los medios. Vincent Glad, creador del grupo de Facebook, y Alexandre Hervaud, número tres de la web de Libération, han sido suspendidos de empleo y sueldo.

Su director, Laurent Joffrin, ha abierto una investigación interna y se plantea adoptar nuevas reglas para sus periodistas cuando se expresen en las redes a título personal.

CREAR UN MONSTRUO

Otros dos periodistas, David Doucet, redactor jefe de Les Inrockuptibles y su adjunto, François-Luc Doyez, han sido igualmente suspendidos y Stephen des Aulnois ha dimitido como redactor jefe de la revista 'Le Tag Parfait'. Vincent Glad ha pedido disculpas y ha reconocido “haber creado un monstruo que se le escapó”. “Lo que pasó no es tolerable”, ha admitido.

Las disculpas son bienvenidas pero no serán suficientes para cerrar la caja de Pandora. La secretaria de Estado de Igualdad, Marlène Schiappa, ha evocado la posibilidad de ampliar el plazo de prescripción del delito de cíber acoso y la asociación SOS Racismo ha pedido a la Fiscalía abrir una investigación.