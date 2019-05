Evacuada la Torre Eiffel porque un hombre intenta escalarla

La Torre Eiffel ha sido evacuada este lunes a primera hora de la tarde después de que un individuo lograra escalar el emblemático monumento parisino, según informa France Presse. Las imágenes muestran como el individuo ha llegado casi a arriba del todo del edificio.

Someone appears to be scaling the Eiffel Tower right now (h/t @jimforkincnbc | picture via APTN) pic.twitter.com/HOObFv8dap