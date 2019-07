Expectación en Washington ante el testimonio de Mueller en el Congreso

Cuando en mayo apareció en público para hacer una declaración de nueve minutos sin preguntas sobre la conclusión de su investigación de dos años sobre la injerencia del Kremlin en las elecciones de Estados Unidos, la posible confabulación de la campaña de Donald Trump con los rusos y el potencial de que el presidente hubiera intentado obstruir la justicia para frenar esa investigación, el hombre que ha dirigido las pesquisas, el fiscal especial Robert Mueller, dejó claro que todo lo que tenía que decir estaba en su informe, que no quería testificar ante el Congreso y que, de hacerlo, no iría más allá de esas 448 páginas. Aun así, Mueller ha sido convocado a comparecer en la Cámara Baja y su testimonio este miércoles, primero ante el comité judicial y luego ante el de inteligencia, ha desatado expectación en Washington.

La comparecencia hace también que vuelvan a redoblar las campanas de dos temas habituales y contrapuestos: el “caza de brujas” con que Trump y los republicanos denostan todo el proceso y la posibilidad de iniciar un proceso de ‘impeachment’ que buscan algunos demócratas. Y, como desde que se inició la investigación, ha creado tensión política, que se ha exacerbado en las últimas horas.

El lunes el Departamento de Justicia envió una carta a Mueller recordándole que “debe mantenerse dentro de los límites” de la versión pública del informe, donde el 12% del contenido está clasificado. La misiva también incluye una afirmación, cuestionada, de que parte de su trabajo es confidencial por privilegio ejecutivo. Al frente de Justicia está William Barr, que durante semanas dio una síntesis del informe favorable a Trump que quedó en entredicho cuando se conoció todo el documento,

El martes se anunció que el que fue fiscal especial ha solicitado y conseguido acudir acompañado por su principal asistente en las investigaciones, Aaron Zebley, que fue su jefe de gabinete cuando dirigió el FBI y le acompañó también al sector privado. Ese paso desató la furia de Trump, expresada en un tuit donde dijo que “no debería permitirse”, además de cuestionar la integridad política de Zebley.

So Robert Mueller has now asked for his long time Never Trumper lawyer to sit beside him and help with answers. What’s this all about? His lawyer represented the “basement server guy” who got off free in the Crooked Hillary case. This should NOT be allowed. Rigged Witch Hunt!