Exploran vías para bloquear un ‘brexit’ sin acuerdo

Diversos diputados de la oposición y algunos del Partido Conservador de la primera ministra británica, Theresa May, continuaron ayer explorando vías para que el Parlamento bloquee una salida sin acuerdo del Reino Unido de la UE el 29 de marzo. Varias enmiendas presentadas a una moción del Gobierno que se votará el martes exigen a May que pida una extensión del plazo para abandonar el bloque comunitario, si a finales de febrero no ha logrado aprobar un pacto en la Cámara de los Comunes. Al menos una de ellas, propuesta por la laborista Yvette Cooper y el conservador Nick Boles, tiene opciones de prosperar. | g. x.