Familias de víctimas del Gobierno de Ortega reclaman justicia

Familiares de los manifestantes antigubernamentales muertos hace un año en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega clamaron ayer justicia para las víctimas. La Asociación Madres de Abril demandó justicia para las víctimas, entre ellas las 21 fallecidas hace un año, y sostuvo que los casos de sus familiares no quedarán en la impunidad. «Un año que no tenemos justicia. No hay ninguna persona detenida en el caso del asesinato de mi hijo», dijo a periodistas Francisca Valdivia, madre de uno de los fallecidos. | efe