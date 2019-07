El grupo de Visegrado, férreo opositor a Timmermans

Vicepresidente primero de la Comisión Europea desde 2014 y políglota consumado -habla holandés, inglés, francés, italiano, alemán y ruso- Franz Timmermans, holandés de 58 años, conoce de primera mano la política comunitaria pero cuenta con férrea oposición de los países del bloque de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) para presidir el Ejecutivo de la UE. ¿Por qué esta animadversión? Timmermans se ha convertido en el azote de los que vulneran los valores fundamentales de la UE.

Los dirigentes de estos países ven en Timmermans a un político tóxico, partidista, que no comprende a los países del Este y que les ha abierto en los últimos años varios procedimientos de infracción por vulneración del Estado de derecho y la independencia judicial que han terminado en litigios abiertos ante la más alta instancia judicial europea. "Timmermans no es la persona adecuada para unir a Europa. En el pasado hemos tenido la sensación de que no ha sido positivo para nuestra región. Necesitamos a alguien que sea positivo para todo el mundo" ha recordado el primer ministro checo, Andrej Babis.

Timmermans que quien negoció también el criticado acuerdo con Turquía en el 2016 para frenar la llegada de inmigrantes a Bruselas, que siempre ha defendido. Igual que ha defendido siempre la actuación del Gobierno español en Cataluña. Una de las últimas veces fue el pasado mes de abril, cuando en una respuesta al 'conseller' de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, volvió a repetir que España "es una democracia plena" "donde los derechos humanos y los derechos democráticos se respetan plenamente".