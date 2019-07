Un incendio quema dos almacenes con más de 40.000 barriles de burbon Jim Beam

Un incendio está quemando dos almacenes de burbon Jim Beam en Versailles (Kentucky, EEUU), en el que se almacenan entre 40.000 y 45.000 barriles de licor.

Según los servicios de emergencia, el fuego se ha iniciado sobre las 23.30 horas del martes (5.30 horas del miércoles en España) y continuaba activo horas después.

8+ hours later, the fire continues to burn at this Jim Beam property in Woodford County. Emergency Management officials tell me they expect it to last for several more hours. @LEX18News pic.twitter.com/RHqJrQ36xd