Un individuo arroja un batido a Farage durante un acto de campaña

Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, ha quedado empapado después de que un individuo le arrojara un batido durante un paseo por Newcastle. El incidente se produjo después de que Farage realizara un discurso. Sus guardaespaldas, a los que recriminó el fallo de seguridad, le escoltaron hasta un taxi. En este vídeo se puede ver el incidente.

"Lamentablemente, algunos 'remainers' los que quieren seguir en la UE se han radicalizado hasta el punto de que hacer campaña normalmente se ha vuelto imposible", ha tuiteado Farage tras el incidente. "

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.



For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.