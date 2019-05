Irán da un ultimátum de 60 días a Europa para salvar el acuerdo nuclear

m. ayestarán | jerusalén

Donald Trump mató el acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán tras su retirada unilateral hace un año y Hasán Rohani arroja la primera palada de tierra para enterrarlo de forma definitiva. Pese a cumplir todo lo pactado, según los informes elaborados por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Estados Unidos volvió a imponer duras sanciones a la república islámica y sus dirigentes han dicho basta. Rohani da un ultimátum de 60 días al resto de firmantes del pacto (Rusia, China, Francia, Alemania y Reino Unido) para que muevan ficha y tomen medidas capaces de hacer frente a la presión estadounidense que ahoga a los iraníes. Si estas medidas dirigidas a facilitar las transacciones con el sistema bancario iraní y la venta de petróleo no llegan, «ya no tendremos un nivel limitado de enriquecimiento; es decir, ya no cumpliremos con el compromiso de mantener el enriquecimiento en el 3,67%», advierte el clérigo iraní.

EE UU pide más sanciones

La Casa Blanca aseguró que «muy pronto» anunciará nuevas sanciones a Irán y advirtió a Europa contra las repercusiones de ceder al «chantaje» iraní, en referencia al plazo nuclear que Teherán ha dado a varios países.