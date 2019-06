Iratxe García, nueva presidenta de los socialistas de la Eurocámara

Pese a los pobres resultados cosechados por su partido en las últimas elecciones europeas, el alemán Udo Bullman aspiraba a repetir como jefe de filas de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo y disputarle la presidencia a la eurodiputada española Iratxe García, la primera en formalizar su candidatura hace 15 días fortalecida por los veinte escaños logrados por la delegación española en los comicios del 26-M. La falta de apoyos obligó al alemán a dar este lunes un paso atrás y renunciar al liderazgo del grupo que este martes elegirá oficialmente a Iratxe García.

Después de días de debates y discusiones sobre nuestro liderazgo, que me hubiera gustado fuera más visionario y más basado en el contenido más que en la nacionalidad creo que no se dan las condiciones Y he decidido retirar mi candidatura, anunciaba Bullmann en una carta remitida al grupo en la que admite la falta de apoyos para presidir un grupo que ha liderado durante los últimos meses y en el que la delegación alemana ha quedado relegada a la cuarta posición con 16 escaños, por detrás de la española, italiana y rumana.

EVITAR CONFRONTACIÓN

Es lógico y estaba de alguna manera cantado que la delegación más numerosa, con notable diferencia sobre la alemana en términos de porcentaje de votos 33% frente a un 15% se produjera un cambio en el liderazgo de grupo y esto parece que se podrá hacer sin necesidad de que haya confrontación. Finalmente habrá un solo candidato y mi compañera Iratxe García será la presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, valoraba este lunes el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

García (Barakaldo, 1974) fue elegida por primera vez eurodiputada en 2004 y durante esta última legislatura ha sido portavoz y presidenta de la delegación española, vicepresidenta primera del Partido Socialista Europeo y presidenta de la comisión de derechos de la mujer e igualdad de género. A partir de ahora será la encargada de liderar el segundo mayor grupo de la Eurocámara, con 153 eurodiputados, solo por detrás del Partido Popular Europeo, y se sentará por tanto en la conferencia de presidentes, el órgano político que coordina los trabajos de las comisiones parlamentarias y fija el orden del día de las sesiones plenarias.