Johnson abordará la negociación con la UE con «espíritu de amistad»

efe | londres

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este sábado que abordará la negociación con la Unión Europea (UE) sobre el «brexit» con compromiso y «espíritu de amistad y cooperación».

Johnson señaló que se implicará en las conversaciones y no se mostrará «indiferente» o «distante», pero reiteró que para que haya progresos Bruselas tiene que acceder a eliminar la «antidemocrática» cláusula irlandesa.

Esta cláusula de seguridad, destinada a evitar que se erija una frontera física en la isla de Irlanda, lo que dañaría su economía y el proceso de paz, fue el principal obstáculo para que el Parlamento británico aprobara el acuerdo de salida de la UE negociado por la ex primera ministra Theresa May. «Vamos a intentar resolver estos problemas», afirmó Johnson, que dijo que será proactivo y no esperará a que Bruselas se acerque a Londres con propuestas.

Por su parte, la UE insiste en que el tratado no se puede renegociar, incluida la polémica cláusula irlandesa, pero accedería a mejorar la declaración anexa sobre la futura relación comercial bilateral. Johnson incidió en que, si al final no es posible llegar a un nuevo acuerdo con los Veintisiete, el Reino Unido dejará el bloque sin pacto.