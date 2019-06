Johnson consolida su ventaja para suceder a May como líder conservador

efe | londres

El candidato más moderado respecto al ‘brexit’ que optaba a suceder a Theresa May como líder conservador británico, el ministro de Desarrollo Internacional, Rory Stewart, quedó ayer eliminado de las primarias de la formación, mientras que el exministro Boris Johnson consolidó su ventaja. Johnson, partidario de abandonar Europa el 31 de octubre con o sin acuerdo, sumó 143 votos en la tercera ronda del proceso para encabezar el Partido Conservador y el Gobierno del Reino Unido, seguido, de lejos, por el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, con 54 apoyos.

Stewart quedó el último de los cinco conservadores que concurrían a esta ronda, con 27 votos, y no participará mañana jueves en las últimas dos votaciones programadas, en las que los diputados «tories» seleccionarán a los dos finalistas que se someterán entonces a una elección entre las bases del partido. A finales de julio se conocerá al ganador de ese proceso, quien reemplazará a May como líder de la formación y como primer ministro del Reino Unido. Stewart era el único candidato que ha advertido en los últimos días de que un «brexit» sin acuerdo sería «catastrófico» para el país y ha sostenido que la UE no hará concesiones más allá del acuerdo que ya selló May.